Eksik hiçbir kanunumuz yok.
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Bir kardeş,
İki kardeş,
Üç kardeş,
Dört abla,
Beş abla,
Altı abla,
Yedi abla,
Sekiz ağabey,
Dokuz ağabey,
On ağabey,
On bir hala,
On iki hala,
On üç hala,
On dört hala,
On beş dayı,
On altı dayı,
On yedi dayı,
On sekiz dayı,
On dokuz amca,
Yirmi amca,
Yirmi bir oğul,
Yirmi iki oğul,
Yirmi üç oğul,
Yirmi dört oğul,
Yirmi beş oğul,
Yirmi altı oğul,
Yirmi yedi oğul,
Yirmi sekiz oğul,
Yirmi dokuz oğul,
Otuz kız,
Otuz bir kız,
Otuz iki kız,
Otuz üç kız,
Otuz dört kız,
Otuz beş kız,
Otuz altı kız,
Otuz yedi kız,
Otuz sekiz kız,
Otuz dokuz kız,
Kırk kız,
Kırk bir kız,
Kırk iki ana,
Kırk üç ana,
Kırk dört ana,
Kırk beş ana,
Kırk altı ana,
Kırk yedi ana,
Kırk sekiz ana,
Kırk dokuz baba,
Elli baba,
Elli bir baba,
Elli iki baba,
Elli üç baba,
Elli dört baba,
Elli beş baba,
Elli altı baba,
Elli yedi baba,
Elli sekiz baba,
Elli dokuz dede,
Altmış dede,
Altmış bir dede,
Altmış iki dede,
Altmış üç dede,
Altmış dört nine,
Altmış beş nine,
Altmış altı sevgili,
Altmış yedi sevgili,
Altmış sekiz nişanlı,
Altmış dokuz nişanlı,
Yetmiş evli,
Yetmiş bir evli,
Yetmiş iki evli,
Yetmiş üç eş,
Yetmiş dört çocuk,
Yetmiş beş kadın,
Yetmiş altı adam,
Yetmiş yedi insan,
Yetmiş sekiz can,
YOK…!