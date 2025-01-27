Her yıl dünyanın merakla beklediği Davos zirvesi başladı. Davos’ta 20-24 Ocak 2025 tarihleri arasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) yıllık toplantısında, küresel liderler ve iş dünyasının önde gelen isimleri bir araya gelerek çeşitli önemli konuları ele aldı. Bu yıl toplantının ana teması “Akıllı Çağ için İşbirliği” olarak belirlendi. Dünya Ekonomik Forumun bir üyesi olarak ben de takip edebildiğim kadarı ile panelleri çevrimiçi takip etmeye çalıştım. Bu yılın temasının geleceğin dünyası için tanımlanmış en iyi başlıklardan biri olduğunu söyleyebilirim. Davos ana Temaya uygun 5 ana başlık altında panellerini düzenledi ve önemli konukları ağırladı. Başlıklar şöyle sıralandı.

· İnsanlara Yatırım Yapmak , Büyümeyi Yeniden Tasarlamak, Gezegeni Korumak, Akıllı Çağdaki Endüstriler, Güveni Yeniden İnşa Etmek

Şu ana kadar öne çıkan konuları özetlemek gerekirse;

Ticaret ve Tarifeler: ABD Başkanı Donald Trump, yabancı ürünlere yönelik tarifeleri artırma planlarını vurguladı ve NATO üyelerinden savunma harcamalarını GSYİH’nin yüzde 5’ine çıkarmalarını talep etti.

Yapay Zeka ve Teknoloji: Meta Platforms’un yapay zeka bilimcisi Yann Lecun, şirketin geleneksel doğrulama yöntemleri yerine topluluk notlarına dayalı bir sistem benimseyeceğini açıkladı.

İklim Değişikliği ve Enerji Geçişi: Birleşmiş Milletler İklim Şefi Simon Stiell ve BM Genel Sekreteri António Guterres, fosil yakıtlara bağımlılığın azaltılması ve enerji geçişinin hızlandırılması gerektiğini vurguladı.

Jeopolitik Gerilimler: Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy, Avrupa’yı Rusya ile olan gerilimler karşısında küresel duruşunu güçlendirmeye çağırdı.

Düzenlemelerin Azaltılması: Avrupalı iş liderleri, ABD Başkanı Trump’ın Avrupa Birliği’ni düzenlemeleri azaltmaya ve rekabeti artırmaya yönelik çağrılarını destekledi.

Küresel Ekonomik Görünüm: IMF Başkanı Kristalina Georgieva ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, yapay zekanın küresel faydaları ve ekonomiye etkileri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Toplantının sonunda, WEF Başkanı Børge Brende, küresel iş birliğinin önemini vurgulayarak, siyasi ve ekonomik zorlukların üstesinden gelmek için birlikte çalışmanın gerekliliğini belirtti.

Dünya 2025’e hazırlanırken Davos zirvesi bize bu yıl içinde zorlukları ve fırsatlar hakkında da öngörüde bulunuyor, dünyanın sorunlarının üstesinden gelmek ve daha iyi bir dünya yaratmak için birlikte çalışmalıyız.