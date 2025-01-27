Değerli Ekohaber okuyucuları,

Safran, özellikle İran, Fas, Çin, İspanya, İtalya, Yunanistan ve Hindistan’da yaygın kullanılan ve ülkemizde de son yıllarda giderek daha fazla üretim ve tanıtımı yapılan çok yönlü bir baharattır. Eşsiz kırmızımsı sarı rengi ve kokusuyla gıda ve kozmetik sektöründe kullanılmaktadır. Çin’de bitkisel tedavi ajanlarından biri olarak sınıflandırılmıştır.

Safran Crocus sativus L (Iridaceae) bitkisinin çiçek tepeciklerinin (stigma) kurutulmasıyla elde edilir. Dünyanın en pahalı baharatıdır.

Bir kg safran için 150.000 çiçek kullanıldığını biliyor muydunuz?

Sarı-kırmızı rengini yapısındaki krosinler, acımsı ve keskin tadını pikrokrosin vermektedir. Taze çiçeğin kokusu yoktur, ancak kurutulurken krosinler ve pikrokrosin yüzde 70 uçucu yağ özelliğinde safranala dönüşürler. Kokusunu safranal verir.

Safrandaki krosin vücutta krosetine dönüşür ve bu şekilde emilir. Safran çayı (200 mg safran 150 ml 80 oC ısıtılmış suda 5 dakika bekletilerek hazırlanmış) içiminden 2 saat sonra krosetin kanda en yüksek düzeye çıkmış ve 24 saat sonra hala saptanabilecek düzeylerde olduğu gösterilmiştir.

Safran yüksek B2 vitamini içerir. İran safranının gramında 56-138 mikrogram B2 vitamini bulunmaktadır, ki bunun bir gıdada bulunabilecek en yüksek miktar olduğu da belirtilmektedir.

Safran, içerdiği aktif maddeler (pikrokrosin, safranal, krosetin, krosinler vb) ile güçlü antioksidan, antiinflamatuvar, antitümör, kan şekerini düşürücü, kan lipidlerini düzenleyici, hafıza ve öğrenmeyi güçlendirici etkiler sergiler. Yaşa bağlı artan kalp-damar hastalıkları, sarkopeni, diyabet, çeşitli göz hastalıkları (makuler dejenerasyon, glokom, retinitis pigmentoza, diyabetik retinopati) ve Alzheimer ve Parkinson hastalıklarında etkili olabilmektedir.

Safranın antidepresan ve kaygı giderici etkileri vardır. Bazı klinik çalışmalarda 30 mg/gün safran kullanımının hafif-orta dereceli depresyonda antidepresan ilaçlar kadar faydalı olduğu raporlanmıştır. Diyabetik hastalarda 300 mg/gün kullanımının anksiyeteyi azalttığı ve uyku kalitesini iyileştirdiği gösterilmiştir. Kaygı bozukluğu olan 60 hastada 50 mg/günde iki kez safran kullanımı üç ayda kaygı ve endişeyi azaltmıştır.

Ayrıca antibakteriyel, antiseptik, antifungal etkisi de vardır.

Safran 1.5 g/gün’e kadar güvenli olabilir ama 5g/gün ve üzeri toksiktir.

Uyku ve kaygı, endişe problemleri yaşıyorsanız, akşamları yatmadan süte bir tutam safran ekleyerek içmeniz işe yarayabilir.

Dengede ve Mutlu Kalın!