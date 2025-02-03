Tip 2 diyabeti büyüyen bir sağlık sorunudur. Günümüzde yaklaşık 500 milyon insanın diyabet ile yaşadığı, ancak bunların neredeyse yarısının bu sorundan haberinin olmadığı tahmin edilmektedir. Diyabet hastalığı beraberinde birçok diğer sağlık sorunlarını da getirmektedir. Bu nedenle hastalığın önlenmesi, yönetilmesi ve tedavisi çok önemlidir.

Diyabetli hastaların tedavisinde standart yaklaşımları ve yenilikleri içeren 2023 Amerikan Diyabet Derneği Tıbbi Bakım Standartları Kılavuzu’nda tip 2 diyabetli hastaların dikkat etmeleri ve uygulamaları gereken temel esaslar başlıca şu şekilde vurgulanmıştır:

1) Kaliteli ve yeterli uyku uyumak: Uyku sorunları hormonal dengeyi, iştah mekanizmalarını ve kan şekeri düzenlemesini bozar. Diyabetli kişiler, özellikle kilo sorunu olanlar, daha fazla uyku sorunlarıyla yüzleşirler. Bu nedenle uyku kalitesini yükseltecek önlemlerin alınması, doğru solunum yapmak, kontrollü solunum egzersizlerinin uygulanması diyabetik hastalar için özellikle önemlidir.

2) Düzenli egzersiz yapmak: Diyabetli bireylerin en azından yürüyüş gibi orta şiddette bir aerobik egzersizi yaşamlarına düzenli olarak almaları gerekir. Egzersizin öğleden sonra veya akşam saatlerinde yapılması da önemlidir. Çünkü diyabetik veya insülin direnci olanların sabah şiddetli aerobik egzersiz yapmaları kardiyak sorunlara neden olabilmektedir. Ayrıca rahat bir yürüyüş ayakkabısı tercih edilmelidir.

3) Akdeniz Diyeti ile beslenmek: Bol sebze, baklagiller, lifli ve fermente gıdalar, renkli meyveler, zeytinyağı, ceviz vb tohum gıdalar, balık tüketmeye yönelik bu diyet tipi aslında bir yaşam biçimi olmalıdır.

4) Kilo kontrolünü sağlamak: Sağlıklı bir uyku, Akdeniz Diyetine uygun beslenmek, düzenli yürüyüş veya başka egzersizler (şiddetli olmayan) kilo kontrolünde çok yardımcı olacaktır.

5) Hastalığı tanımak: Diyabet hastalarının ulaşması gereken hedefleri bilmeleri gerekir. Örneğin HbA1c normalde 5.7 ve altı olması gerekir ama diyabet hastalarının 7’nin altında tutmaya çalışmaları önemlidir. LDL değerleri 70 mg/dL ve kan basıncının da 130/80 mmHg ve altında tutulması gerekir.

Bu bahsedilen kriterler aslında sağlıklı ve uzun bir yaşamın da vazgeçilmez öğeleridir. Yaşamımızda bu doğrultuda değişiklikler yapabilirsek sadece diyabet değil, kalp-damar hastalıkları, beyin damar hastalıkları, hafıza sorunları, otoimmün hastalıklar gibi birçok hastalığa da “DUR” demiş oluruz.

Dengede ve Mutlu Kalın!