Düşündüğünü aktarırken tekrara düşmek, elbette sıkar anlattığın insanı.

Ya da verilen örnekler, farklı olayların ortak paydası olduğu için tekrara düşmüş gibi algılanabilir.

Yılda bir ay beraber olduğun birine bir şey anlatırken, onun yüz ifadesinden kapak açılıverir: “Yahu, galiba bunu daha önce anlatmıştım!" kuyusuna düşüverirsin.

Hemen heyecanın söner.

“Galiba ben sana bunu daha önce anlatmıştım,” deyip kuyudan kendini dışarı atıverirsin. Zaten kuyuya düştüğünün pek farkına varmayan bir insansan, inanın çok sıkıcı birisiniz. Hatta, kesinlikle çok sıkıcısınız.

Bir muhabbetin hemen başında bunu anlayıp, kör kuyunun kenarından dönüverdim.

O sırada yavru kedi ayak başparmağımla oynuyordu.

İçimden kediyle konuştum.

“Hey kedicik, sizler abartmaz mısınız? Şakülü kaçırmaz mısınız? Tekrara düşmez misiniz?”

Aslında tüm canlılar bir kısır döngünün parçasıdır; her şey tekrar eder.

“The Sims” oyunu neredeyse bu döngüden ilham alınarak tasarlanmış bir oyundur.

İnsanlar, bir oyunun içindeymiş gibi, karınca misali yaşarlar.

Hadi biraz yükselip yukarıdan bakalım:

Markete girip çıkanlar… Taşıtlar… Aynı el hareketleri… Aynı duruşlar, yürüyüşler...

Yukarıdan bakıldığında kadın erkek farkı bile belirgin değil.

Çocuklar ise yalnızca diğerlerinden biraz küçük.

Hayvanlar da aynı. Onlar da bir tekrarı yaşıyor.

Ancak hayvanlar bu tekrardan müthiş keyif alırken, insan sürekli mızmızlanıyor:

“Ay hep aynı şeyler! Bıktım bu monoton hayattan!”

İki yavru kedi, bir öbek balık artığından doyacağı kadar yiyip önce gerindiler, sonra oynadılar ve yoğurt kovasından bozma mini buzdolabımın üzerine çıkıp uyudular.

Hayvanlar da rutini yaşıyorlar ama dikkat edin: Ne sızlanıyorlar ne de abartıyorlar.

“Aman, şu da tabakta kalmasın, şu da ziyan olmasın!” diyerek iştah aldatmacasına sığınmıyorlar.

Yalayıp yutmaları, doymalarıyla sona eriyor.

Yarına Allah kerim!

Kaygısız, umarsız, deliksiz bir uyku...

Bir tekrarı yaşayacağımız kesin. Ama bir insan gibi sızlanarak mı? Yoksa bir hayvan gibi tevekkülle mi?

Bir hayvan gibi yaşamak size olumsuz gelmesin.

Bu yaşamda her canlıdan öğrenecek bir şeyimiz var.

Gelin, bu hafta bir hayvan gibi yaşayın.

Sızlanmadan, gerinerek, tevekkülle ve yarına inançla…

Bir hayvan gibi...

Sevgilerimle.