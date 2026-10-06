Yapay zekâyı konuşurken genellikle modellerden, çiplerden, algoritmalardan ve milyarlarca dolarlık yatırımlardan söz ediyoruz. Oysa yapay zekânın arkasında çok daha fiziksel bir dünya var. Elektrik, su, veri merkezleri, soğutma sistemleri ve enerji şebekeleri. Ve yapay zekâ büyüdükçe bu görünmeyen altyapının faturası da kabarıyor.

Uluslararası Enerji Ajansı’na göre dünyadaki veri merkezleri 2025 yılında yaklaşık 485 TWh elektrik tüketti. 2030 yılında bu rakamın yaklaşık 950 TWh’ye ulaşması, yani yalnızca beş yılda neredeyse iki katına çıkması bekleniyor. Üstelik yapay zekâ odaklı veri merkezlerinin elektrik tüketiminin aynı dönemde üç katına çıkacağı öngörülüyor. 950 TWh ne demek? Yaklaşık olarak bugünkü Japonya’nın yıllık elektrik tüketiminden daha fazla enerji demek.

Ama mesele yalnızca elektrik değil. Yapay zekânın çok daha az konuşulan bir başka ihtiyacı var: SU

Binlerce yüksek performanslı işlemci aynı anda çalıştığında ciddi miktarda ısı ortaya çıkıyor. Bu sistemlerin çalışmaya devam edebilmesi için veri merkezlerinin soğutulması gerekiyor. UNECE’nin verisine göre geleneksel evaporatif soğutma kullanan yalnızca 1 MW büyüklüğündeki küçük bir veri merkezi yılda yaklaşık 25,5 milyon litre su tüketebiliyor. Üstelik gördüğümüz su tüketimi hikâyenin tamamı değil.

Veri merkezlerinin su ayak izinin %60’tan fazlası dolaylı olarak, yani kullandıkları elektriğin üretilmesi sırasında ortaya çıkabiliyor. Başka bir ifadeyle yapay zekâ, veri merkezinin içinde soğutma için su tüketirken, onu besleyen enerji sisteminde de su tüketiyor. Bu nedenle artık şu zinciri birlikte düşünmemiz gerekiyor: Yapay zekâ → çip → ısı → soğutma → su → elektrik → enerji altyapısı.

Ve rakamlar hızla büyüyor. Rystad Energy’nin 2026 tahminine göre veri merkezlerinin yalnızca doğrudan soğutma için kullandığı su, 2025’te yaklaşık 222 milyar litre seviyesindeyken, yeterli önlem alınmazsa 2030’da yaklaşık 644 milyar litreye ulaşabilir. Su verimliliğine yönelik güçlü önlemler uygulanması halinde ise bu rakamın 388 milyar litre seviyesine kadar indirilebileceği hesaplanıyor.

Teknolojinin geleceği yalnızca daha güçlü yapay zekâ geliştirmekle ilgili olmayacak. Aynı zamanda o zekâyı ne kadar verimli çalıştırabildiğimizle ilgili olacak. Daha az enerji tüketen çipler, su tüketimini azaltan veya ortadan kaldıran soğutma teknolojileri, atık ısının yeniden kullanılması, yenilenebilir ve düşük karbonlu enerji kaynakları, veri merkezlerinin doğru coğrafyalarda konumlandırılması ve enerji-su verimliliğinin tasarımın daha ilk aşamasında düşünülmesi giderek kritik hale gelecek.

Çünkü önümüzde ilginç bir paradoks var: İnsanlığın kaynaklarını daha verimli kullanmak için geliştirdiğimiz yapay zekâ, eğer doğru yönetilmezse kendisi çok büyük bir kaynak tüketicisine dönüşebilir. Belki de bundan sonra yapay zekâ yarışında soracağımız soru yalnızca; “En güçlü modeli kim geliştirdi ?” olmamalı. “Bu zekâyı çalıştırmak için ne kadar elektrik ve ne kadar su harcadık?” sorusu sorulmalı.

Çünkü geleceğin teknolojisini yalnızca ne kadar akıllı olduğu değil, dünyanın sınırlı kaynaklarını ne kadar akıllı kullandığı da belirleyecek.