Sütten ağzı yanan, yoğurdu üfleyerek yermiş derler ama bu iş onu da geçti. Belediyelerde işlem yapmak ömür törpüsü hale geldi. Hak yemeyelim İnşaat ruhsatları ve kullanma izinleri benzeri işlemlerden bahsediyorum. Özellikle de her zaman çok yoğun Nilüfer belediyesinden.

En uzun sürmesi gereken aşama, sağlıklı şekilde planlama gerektiren mimari projeler. Yeni bir arazide, çevre koşullarını dikkate alarak, pazarlama stratejisi ile ideal müşteri bakış açısını, müşterinin ihtiyaçlarını ve yaşam standardını dikkate alarak yapmak zorunda olduğunuz kurgulama aşamasının zaman alması doğaldır. Hepsi çok önemli olsa da gerisi, doğru ve işini bilen mühendislerin elinde rutin proje işlemleri, ruhsat için gerekli projeler, uygulama projeleri vb. çalışmalar sayılır.

Mimari tasarım, zaman kaybı olması doğal ve kabul edilebilir sayılsa bile, aşamanın büyük oranda yatırımcının tercih ve kararları ile ilerliyor olmasının katkısıyla en hızlı geçilen safhadır diyebiliriz. Akabinde başlayan ruhsat müracaatı, oda vizeleri ve her yeni müracaatta ilave edilmiş bir veya birkaç evrak, inceleme elemanlarının sürekli yoğunluğu, birinde bitmeden işlemin bir diğerine geçememesi, aralarda izin yada tatil günlerine denk gelmeniz ve bu nedenle beklenen süreler, saha çalışması gerektiren belediye personellerinin sürekli yoğun olması vs, vs, vs derken hafriyat için izin almak hiç düşünmeseniz ve beklemeseniz hatta “yok canım o kadar da olamaz” deseniz de minimum 5 hatta 6 ay.

Böylece, yaz aylarında hafriyatı bitiririm hesabınız kalır kışa, yağmura çamura. 10 liralık hafriyat olur 12 lira. Bir de derin kazı ise, zeminden su çıkarsa 15 lira. Eğer belediyeden alınacak vizelerde şansınız yaver giderse iş sizde. Enflasyonda saniyesi maliyet olan zamanı kazanacağın tek yer kaba inşaat, hatta ince inşaat.

Sonra sıra gelir kullanma izni almaya. Hadi bakalım kolay gelsin. Yine başlarsın rutin belediye evrakları hazırlamaya, kontrol ve imza sırasına girmeye. Düşünmüşsündür, ruhsat süresi 6 ay, inşaat süresi 6 ay. Asla tutmaz, sene devrolur bütün birim fiyatlar artar, senden bütün farklar istenmeye başlar. Harçlarda artmıştır elbet. Kullanma izni demek neredeyse yeniden ruhsat demek. Belediye imar bürosundaki bütün masalar yeniden dolaşılır, yeni yoğunluklar, izinler beklenir. Bu arada yeni çıkmış evraklar istenir, düzenlenir. Saha kontrolları için sıraya girilir. Her gün belediyelerde olan yapı denetim elemanları “ne oldu bizim şu evrak” diyebilmek için en az bir hafta geçmesini beklerler. Çünkü herkes çok yoğundur, çok işleri vardır. Uzatmayalım netice de kullanma izni almak zorundasınız ve bunun rutin işlem süresi minimum 5 hatta 6 ay daha.

Eğer 24 daire yapıyorsanız, daire başına 15 gün, 12 daire yapıyorsanız daire başına bir ay, eğer 1 villa yapıyorsanız villa başına neredeyse bir sene resmi evrak süresi ilave edeceksiniz. Şaka değil. Abartı değil. Yasaya göre, ruhsatınız yoksa kanalizasyona bağlanamaz, şantiye suyu alamaz, şantiye elektriği bağlatamazsınız. Kullanma izniniz yoksa doğalgaz bağlatamazsınız. Elektriğiniz ve suyunuz ise şantiye suyu ve cereyanı olarak kalır 3 misli elektrik parası ve su parası ödersiniz. Bu arada kaçak inşaattan gerekli işlemler yapılır. Yatırım sürenizin tamamlanması geciktikçe de yatırım maliyetiniz sürekli artar. Sayın belediyelerin mutlaka kendileri adına nedenleri vardır ancak konuyu tekrar incelemeleri ve süreleri kısaltma adına tedbirler alabilmeleri mümkün olsa gerek. “Yeni inşaata başlayacak yatırımcılar. Hesabınızı ona göre yapın. Haydi bakalım, hayırlı işler.”