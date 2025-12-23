Televizyonda asgari ücret komisyonu çalışmaları gösteriliyor. Sayın bakan geliyor. Kameralar onu takip ediyor. U bir masa kurulmuş, İşçi sendikaları yok. İşveren sendika temsilcileri ve diğer ilgililer orada. Sayın bakan girince herkes ayağa kalkıyor. Sayın bakan bey herkesin elini tek tek sıkıyor, sonra yerine geliyor. Koltuk görevlisi herhalde, sayın bakanın koltuğunu tutuyor. Sayın bakan bey oturduktan sonra herkes oturuyor. Sonra kameralar kapanıyor. Açık olan varsa da bize bir şey gösterilmiyor. Kararını değiştirmezse Türk-İş’in katılmadığı 4 toplantıda 7 milyon işçiyi çok yakından ilgilendiren asgari ücret belirlenecek.

Belkide asgari ücretin 2026 yılında kaç lira olacağı çoktan belirlenmiş durumda, çünkü salt talep yada arz ile bitmiyor. Ülkenin ekonomik gerçeklerinden, etkilenecek diğer gruplara kadar pek çok faktör söz konusu ama işin sorumlusu komisyon. TÜRK-İŞ, 24 Aralık 2024 tarihinde aldığı kararla; Komisyon gerçek anlamda adil ve demokratik bir yapıya kavuşturulana kadar komisyon çalışmalarına katılmayacağını kamuoyu ile paylaşmıştı. Anlaşılan bu durumdan kimse rahatsızlık duymadı ki, 24 Aralık 2024 tarihinden buyana geçen sürede Komisyonun yapısı ve işleyişine ilişkin hiçbir iyileştirme yapılmadı. Bu nedenle TÜRK-İŞ, almış olduğu kararın arkasında durdu ve 2026 yılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına katılmadı. Çalışmalar devam ettiğine göre, işçi sendikalarının kararlarda bir etkisi olamayacak. Komisyon kararını verecek, yukarlardan bir son dakika jesti yapılacak ve sonuç belli olacak. Elbette bu sonuç, hükümetin “işçiyi enflasyona ezdirmedik” diyebileceği bir sonuç olacak.

Peki bu sonuç ne olabilir?

Yılın son enflasyon raporunun sunumunu İstanbul’da gerçekleştiren TCMB Başkanı Fatih Karahan, yıl sonu enflasyon ara hedeflerinin 2025 için yüzde 24, 2026 için yüzde 16 ve 2027 için de yüzde 9 seviyesinde olacağını söyledi.

Karahan enflasyonun yüzde 70 olasılıkla, 2025 aralık ayında yüzde 31-33 aralığında gerçekleşmesini beklediklerini açıkladı. 14 Ağustos’ta açıklanan bir önceki raporda 2025 yıl sonu için tahmin aralığı yüzde 25-29 olarak açıklanmıştı.

TCMB'nin 2026 yıl sonu tahmin aralığı ise bir önceki raporda olduğu gibi yüzde 13-19 olarak belirlendi.

Asgari ücretin ve emekli maaş zamlarının takip eden yılın tahmini enflasyon oranları dikkate alınarak yapıldığını biliyoruz. Bu durumda tahmini olarak komisyonun yüzde 22 ile 25 arasında bir oran açıklaması, buna sayın cumhurbaşkanının 2 ile 5 puan arasında bir iyileştirme ilave etmesi neticede yüzde 24 ile 30 arasında bir sonuç açıklanması kuvvetle muhtemel gibi duruyor. Farklı bir şeylerde olabilir mi derseniz, neden olmasın derim. Baksanıza hepsi saygın 3 farklı kurum, açık verilerle, on yıldır 3 farklı enflasyon rakamı hesaplıyor. Halkın enflasyonu ise tamamen farklı. Standartların bilimsel araştırma ve verilere dayandığı söylense inanacak birileri kaldı mı? Erken seçim olmazsa, en geç mayıs 2028’de seçim var. 2027’de tek haneli enflasyon olurmu olur. Siz ne dersiniz?