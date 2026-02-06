(Geçen haftadan devam)

“İstediğiniz son şey, ani bir yavaşlama sırasında başınızı çarpmak ve ardından ters dönüp yönünüzü kaybetmektir. Bununla birlikte, mevcut sınırlı istatistikler, iniş takımları açıkken veya sabit iniş takımlarıyla iniş yapmanın tamamen mümkün olduğunu göstermektedir. Geri çekilebilir iniş takımlarına sahip uçakların, sabit iniş takımlarına sahip uçaklara göre daha az devrildiği sonucuna varmak için istatistiksel bir dayanak bulunmamaktadır. Çoğu zaman, iniş takımları değil, kanat ucu suya temas eder ve uçağın devrilmesine neden olur. Dalga tepesine paralel iniş yapın.

Uçak tipleri arasında büyük farklılıklar vardır, bu nedenle sizin uçağınıza ait deneyim verilerini bulabilirseniz, bu son derece değerli olacaktır. Genellikle, acil iniş yapan bir uçak birkaç dakika boyunca suda kalır; bu da uçaktaki herkesin tahliye edilmesi için yeterlidir. Uçak, diğer yolcular çıkmadan önce bir kişinin dışarı çıkması gerekecek şekilde mi tasarlanmış? Uçak batarken o kişi sıkışırsa veya bayılırsa ne olacak? Belki de karaya iniş daha iyi bir seçenek olabilir?

Uçak batarsa, ne kadar derine battığı kritik önem taşır. Sualtında şimdiye kadar ne kadar yüzdünüz? Cevap: Çoğu insan 5-10 metreyi ancak başarabilir. Deneyimli kurtarma dalgıçları, çoğu insanın 25 metre derinliğin ötesinde kurtulma şansının çok düşük olduğunu bildiriyor. Yüzerek yüzeye geri dönmeniz neredeyse imkânsız.

HİPOTERMİ

Yerel su parkınızdaki soğuk havuza girmeyi denediniz mi? Buralardaki su sıcaklığı genellikle 5 ile 15 derece arasında değişir. Çoğu insan buna sadece birkaç dakika dayanabilir. Kışın deniz suyu sıcaklığı soğuk bir duştan bile daha düşük olabilir. Normal giysilerle bile kış suyunda sadece birkaç dakika dayanabilirsiniz. Kurtarma ekipleri genellikle daha uzakta olur. Hayatta kalmak için mutlaka bir tür suya dalma veya hayatta kalmanızı sağlayacak özel kıyafet giymelisiniz. Bagaj bölmesinde saklanan tüm acil durum ekipmanı orada kalma eğilimindedir. Kullanabileceğin acil durum ekipmanı, giydiğin şey. Dalgıç giysisine ek olarak, siz ve yolcularınız can yeleği giymeli ve bir PLB (Kişisel konum belirleme) cihazı taşımalısınız.

KALMALI MIYIM, GİTMELİ MIYIM?

Eğer kara yakınsa, su nispeten sıcaksa ve deniz sakinse, deneyimler gösteriyor ki insanlar yüzen enkazlardan kıyıya yüzerek ulaşmayı başarabiliyorlar. Mesafe uzunsa, su nispeten soğuksa veya deniz dalgalıysa, yüzen enkaz üzerinde kalanlar için hayatta kalma şansı azalır.

Suya iniş için önceden bilgilendirme yapılması şarttır. İstatistikler, yolcuların uçak içinde can yeleklerini şişirdikten sonra dışarı çıkamadıklarını gösteriyor. Bazı durumlarda yolcular uçak içinde can sallarını bile şişirmişlerdir. Bu, uçağı tahliye etmeye çalışan pilotun ihtiyaç duyacağı son şey olabilirdi.

BUZLA KAPLI SU

Peki ya buz üzerine iniş ne olacak? Kışın birçok göl buzla kaplanabilir ve bu nedenle karadaki bir iniş pistine benzeyebilir. Bu durum ek bir tehlike oluşturur. Buzdaki bir çatlak, sulu kar veya zayıflamış buz bir tuzağa dönüşebilir. Buzla kaplı suya yapılan ve uçağın inişten sonra ters döndüğü başarılı bir acil iniş örneği var. Uçağın burnu kıyıya yakın bir yerdeki buz yarığına çarptı ve kanopi (Bazı hava araçlarında kokpiti saran saydam yapı. Gürültü ve meteorolojik etkileri yalıtma, görüş imkânını artırma ve sürtünmeyi azaltma özelliği vardır.)

açık suya gömüldü. Uçağın düştüğü yerde su seviyesi sığdı ve sığ suda paraşütçünün kanopiyi açmasına imkân yoktu. Aynı anda, pilot da mahsur kaldı ve başı suyun altında kaldı. Bu nedenle inişten önce kanopiyi veya kapıyı açmanız tavsiye edilebilir. Mümkünse sulu kar ve buzlu alanlardan kaçının.”

Emniyetli yolculuklar diliyorum.