2024 yılı sayımına göre 4 milyon 500 bin olan nüfusu 5 milyona kadar çıkan İzmir Türkiye’nin üçüncü büyük şehri olma özelliğini halen sürdürmektedir.

En çok göç alan illerimizden biri olan İzmir’in 8 bin 500 yıllık tarihi, turist çekmesinde çok önemli bir yer tutar.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre 2025 yılının yedi aylık dönemide İzmir’e gelen turist sayısı 1 milyon 663 bini geçerek yıl sonunda 3 milyon olur.

İzmir’in dünya çapında tanınmasında asli rol oynayan İzmir Enternasyonal Fuarı 2026’da 94’üncü kez kapılarını açmaya hazırlanırken kentte turizmin güçlenmesi için organize edilen İzmir Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi (TTI İzmir) de 19’uncu kez kapılarını profesyonellere açtı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ ve TÜRSAB iş birliği ve Booking Agora şirketinin vizyon partnerliğiyle (ortaklığı) açılan fuara aralarında KKTC, Yunanistan, Namibya, Şeysel Adaları, Cezayir, Uganda, Ürdün ve Bosna Hersek’in de bulunduğu 54 ülke ve 30 şehirden 242’si yerli, 139’u da yabancı olmak üzere toplam olarak 381 firma katıldı.

BookingAgora’nın fuardaki vizyon partnerliğiyle ilgili olarak şirketin Kurucu Ortağı Murat Kahraman ve Kurucu Ortak Kadri Ciga ile konuştum.

Murat Kahraman (Kurucu Ortak):

TTI İzmir ile nasıl işbirliği yaptınız?

İzmir’deki fuarın atmosferini değiştirmek, yabancı katılımcıları arttırmak hedefiyle, bizi daha önceki organizasyonlarımızdan da bildikleri için bir iş birliği teklifi geldi. Tek tek partnerlerimize anlattık, bütün süreçlerini planladık. 10 havayolu ile başladık,1.5 günde 50 markaya ulaştık; bugün 88 markanın katılımı ile buradayız. Son dakika havayolu ve otel olarak gelmek isteyen markalar oldu ancak yerimiz kalmadığından alamadık. Sadece bir fuar katılımı olmadı, aynı zamanda şehre yönelik de bir partnerlik oldu. B 116 standında, 650 metrekarelik alanda 88 markayı bir araya getirdik. Bu küresel markaların gücü fuara yansıdı. Bizim burada yarattığımız etki ile fuara son dakika katılanlar oldu, mesela Sunexpress organizasyonu gördükten sonra katılmak istemiş.

Fuarla ilgili değerlendirmeniz nedir?

İlk gün yoğundu hem gündüz hem akşamki gala partisinde tüm sektör bir araya geldi, yoğun bir katılım oldu. İkinci gün ise daha çok izmirli acenteler gelmeye başladı.

BookingAgora olarak iş birliğiniz amacına ulaştı mı?

Vizyon partnerliğimiz ve İZFAŞ’ın iş birliğiyle bu sene hem katılımcı hem ziyaretçi sayısında artış oldu. BookingAgora kendi marka bilinirliğini kendi işbirliklerini, ticari işbirliklerini arttırdı.,

Kadri Ciga (Kurucu Ortak):

‘’Amacımız fuara dikkat çekmekti. Dikkat çekmenin en güzel yolu dikkat çekici markaların buraya teveccüh göstermesi oldu. İş birliği yaptığımız yerli yabancı partnerlerimiz 50 ülkeden 80’in üzerinde marka katılım sağladı. Bu işin ilk başlangıcı, devamı gelmeli. Türkiye’nin bütün bölgelerinin özel olduğunu düşünüyorum. Bir şehrimizde yapılan bir işin dünyada çok ses getirmesi gerekiyor. İzmir apayrı bir şehir, her yönü ile çok değerli. Etrafındaki kıymetlerle çok önemli, bu önemini tümgezegene anlatmak lazım. Bunun için doğru adımlar atılmasını önemli buluyorum. Biz bir adım attık, güzel bir girişim başlattık.Bundan sonrasını da getirebilirsek İzmir tüm dünyanın buluşmasına ev sahipliğpi yapabilir. Gelecek sene de benzer birbuluşma ile devam etmeyi hedefliyoruz.’’

BOOKINGAGORA HAKKINDA: BookingAgora küresel seyahat pazarında etkin ve öncü bir rol alarak değişime açık olmayı, acente memnuniyeti odaklılığını ve dünya standartlarında B2B hizmet vermeyi hedefleyen bir şirket. Profesyonel ekip ve yüksek teknolojik donanımıyla bugün 47 ülkede 10 binden fazla acente, 15 bini aşkın kullanıcısı için 2.3 milyon otele, 400’den fazla havayoluyla binlerce destinasyona erişim sağlayan bir kuruluş. Şirket ayrıca transfer, tur, araç kiralama ve vize hizmetleri de vermekte.

https://www.bookingagora.com/

Türkiye turizmine katkı sağlamak için gece gündüz dünya çapında gayret gösteren tüm turizm işverenlerine ve çalışanlarına minnet borçluyuz. Ellerine, emeklerine yüreklerine sağlık.

Mutlu yarınlar Türkiyem.