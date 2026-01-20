Türkiye’de yapımı süren Gümüşhane-Bayburt ile Yozgat ve Karaman Havalimanları hizmete girdiğinde toplam 61 havalimanımız olacak.

Bu sayı az mı, çok mu tartışmasını bir yana bırakarak büyük kentlerde birden fazla havalimanı olmasının bir zorunluluk olduğunu belirtmeliyim.

Atatürk Havalimanı’nın hizmet dışı bırakılmasından sonra, bir çok ülkede büyük şehirlerin çevresinde birden fazla havalimanı olduğu yazıp çizdik.

Büyük kentlerde bir veya iki havalimanının var olmasına rağmen alternatif meydanların olmaması büyük sıkıntılar doğurmaktadır. İstanbul’da iki havalimanı olmasına rağmen yine de buralara ulaşım ve yolcu yoğunluğu nedeniyle konforlu bir havayolu ulaşımı asla sağlanamıyor. Deprem, kar yağışı ve olağanüstü hallerde de yedek meydan gerekiyor.

Başkent olması nedeniyle önemli bir konuma sahip Ankara’nın Esenboğa Havalimanı’ndan başka alternatif bir meydanı yoktur. Oysa burası başkent. Şu an gündemde Ankara’da bulunan Etimesgut askeri Havalimanı tarihine bakmak gerek. 1933 yılında yapılan bu meydanda Türkkuşu Planör Okulu da aynı tarihlerde hizmete başladı. 1939’da Güvercinlik Havaalanı hizmete girince sivil uçuşlarlar buraya geçti ve Etimesgut Meydanı Türk Hava Kuvvetleri’ne tahsis edildi. Burası yıllardır askeri havacılığın merkezi olma özelliğini taşımaktadır. Yanı sıra son yıllarda IDEF Savunma Sanayi Fuarı ve Teknofest gibi etkinliklere de burada yapılıyor. Ankara’ya 10 km. mesafede olan ve IATA: ANK ve ICAO: LTAD tescil kodu taşıyan Etimesgut Havalimanı’nda halen biri 11R/ 29L yönünde bin 509 metre uzunluğunda, diğeri de 11L /29 R yönünde 2607 metrelik iki asfalt pisti bulunmaktadır. Etimesgut Havaalanı'nın bir pisti,

11. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı ve

Türk Hava Kurumu’nca kullanılmakta olup, tesisler daimi hava sınır kapısı statüsündedir.

Şimdilerde burada yoğun bir faaliyet var. Deniliyor ki, 7-8 Temmuz 2026 tarihinde Ankara’da yapılacak 36’ıncı NATO Zirvesi için bu havalimanı büyütülüyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından işletmesi Devlet Hava Meydanları İşletmesi’ne devredilen bu meydan için 2.1 milyar liralık harcama yapılacak. Etimesgut Havalimanı’nın doğu-batı doğrultulu pistlerden 2607 m. olan pist 3 bin metreye, genişliği de 60 metreye çıkarılacak. Ayrıca 160×400 metre ve 113×600 metre boyutlarında 45 ila 50 uçak kapasiteli iki yeni apron ile 2 Bin 400 m2lik bir şeref salonu ve devlet konukevi inşa edilecek. Devletin çok önem verdiği bu projeyi yüklenici olarak, havalimanı yapımı konusunda çok deneyimli bir şirket olan Sera Yapı üstlenmiş. Sera Yapı, TAV Havalimanları Holding’in uzun yıllar üst yöneticiliğini yapan M. Sani Şener’ın oğlu Ozan Şener’e ait.

Bu genişleme için Ankara Şeker Fabrikası arazisinin bir bölümünün de Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından istimlak edildiği söyleniyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’da mania (uçuş emniyetini tehlikeye sokacak yüksek binalar) alanı içinde kalan tescilli binalar için Etimesgut Belediyesi ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile temasa geçmiş.

Şeref salonunun ve devlet konukevi binasının buraya sadece iki gün sürecek bir toplantı için yapılmadığı gerçeğinden hareketle, bu meydanın bundan sonra resmi protokol uçuşları için de kulanılacağı ortaya çıkmakta. Cumhurbaşkanlığı binasına çok yakın olması ve güvenlik nedeniyle böyle bir tercihte bulunulduğu anlaşılmaktadır.

Şimdi, yapılan tüm bu istimlak ve de yapılaşmalar sonucu Etimesgut sivil uçuşlara da uygun bir hale gelecek.

Askeri uçuşlar başka yere alındığında

sayısı sınırlı protokol uçuşları dışında meydanın yolcu trafiğine açılması için ortada bir engel kalmayacak. İkinci bir havalimanı Ankara için kazanç olacak. Yeni havalimanı başkentin ekonomik hayatına büyük katkı sağlayacaktır. Güvenlik nedeniyle bu havalimanının yolcu trafiğine açılması doğru olmaz diyenlere Atatürk Havalimanı’nı örnek gösterebiliriz. Orada da konukevi ve şeref salonu vardı, VIP uçuşlar da hiç sorun yaşanmadan yapılabiliyordu.

Kaldı ki, VIP uçuşların çok büyük bir yoğunluk yaratmayacağı da gerçek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin işin ehli bürokratlarının vereceği raporlar doğrultusunda Etimesgut Havalimanı sivil uçuşlara açılabilirse başkent ve ülke bir meydan kazanır.

Mutlu yarınlar Türkiyem.

musaalioğ[email protected]