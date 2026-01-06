Türkiye’nin dünya çapında tanınan en büyük markası olan Türk Hava Yolları 2026 yılında da istikrarlı bir şekilde büyümeye devam edecek.

Olimpiyatlardaki “Daha Hızlı, Daha Yüksek, Daha Güçlü" (Citius, Altius, Fortius") sözlerini hayata geçirmek için konulan hedef belli.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, yeni yıl mesajında 2025 yılında elde edilen başarıları değerlendirerek 2026 yılı hedeflerine ait önemli bilgiler verdi.

Başkan Bolat, Türk Hava Yolları’nın 2025 sonu itibarıyla 132 ülke ve 356 destinasyona uçan küresel bir marka konumunda olduğunu, dünyada en fazla ülkeye ve uluslararası noktaya uçan havayolu unvanını sürdürdüğünü 514 uçağı aşan filosuyla ve yaklaşık 95 bin çalışanın emeğiyle şekillenen bu yapının her gün on binlerce yolcuyu emniyetli şekilde sevdiklerine ve hayallerine ulaştırdığın belirterek, 2025 yılı boyunca operasyonel yetkinliğin korunarak hizmet kalitesini ileri taşıyacak yatırımlara odaklanıldığını, gençleşen ve büyüyen filo, artan kapasite ve güçlenen teknik altyapı ile geleceğin havacılığına yatırım yapıldığını söyledi. Bu süreçte uluslararası standartların üzerinde bir performans sergilendiğinin, 2026 yılına girerken sürdürülebilir büyümeyi merkeze alan, emniyet ve kalite standartlarını önceliklendiren yaklaşımın devam edeceğini belirten Başkan Bolat, ‘Connect to Türkiye’ etkinlikleriyle milli bayrak taşıyıcı olarak Türkiye’nin doğal ve kültürel zenginliklerinin dünyaya tanıtıldığını ve ülkeye davet edildiğini ifade etti.

2023 yılında temelleri atılan Türk Hava Yolları Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. markası TKPAY’in hayata geçirildiğini hatırlatan Bolat, değişen küresel seyahat alışkanlıklarına hızlı çözümlerle yanıt vermeye devam ettiklerini söyledi.

Bolat, 2026 yılında da küresel rekabette fark oluşturan hizmet anlayışının ileri taşınacağını, uçuş ağının stratejik şekilde genişletileceğini ve markanın uluslararası algısının güçlendirileceğini belirtti.

THY Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, köklü tarihten alınan güç ve Türkiye Yüzyılı vizyonuyla Türk Hava Yolları’nın geleceğin havacılığını şekillendiren öncü markalardan biri olarak konumlandırılmaya devam edeceğini vurguladı.

2025 yılında elde edilen başarının çalışanlarla paylaşılmasının planlandığını ifade eden Bolat, yıl sonu performans değerlendirme sürecinin 2026 yılı ücret politikasının netleşmesiyle birlikte ayrıca duyurulacağını açıkladı. Tüm çalışanlara özverili çalışmaları için teşekkür eden Bolat, Türk Hava Yolları markasının her noktada en iyi şekilde temsil edilmesinden duyduğu gururu dile getirdi.

Yeni yılın çalışanlara ve ailelerine sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dileyen Bolat, 2026’nın Türk Hava Yolları için yeni başarıların, güçlü iş birliklerinin ve ortak hedeflere birlikte ulaşılan bir dönem olmasını temenni ederek sözlerini şöyle sürdürdü;

“Türkiye büyürken milli bayrak taşıyıcı olarak biz de ülkemizin havacılığın merkezine dönüşmesi için yatırımlarımızı ve zirve yürüyüşümüzü sürdürüyoruz. Çünkü biliyoruz ki Türk Hava Yolları olarak büyümemizi insan kaynağımıza, operasyonel gücümüze ve ekosistemimizin her parçasını destekleyerek katma değer oluşturacak yatırımlara borçluyuz.

Bu anlayışla hayata geçirilen bakım, eğitim, kargo ve müşteri deneyimi odaklı yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Bu projeler artan operasyonel kapasitemizi desteklemenin yanı sıra, insan kaynağı ve müşteri deneyimi açısından da önemli bir değer oluşturacak, ülkemize yaptığımız katkıyı artıracak.

2026’nın ilk günlerinde, bu kıymetli yatırımlarımızın bazısının ilk bazılarınınsa ikinci fazlarının temel atma törenini özel bir programla gerçekleştireceğiz.

Türk Hava Yolları olarak ülkemizin milli bayrak taşıyıcısı olma bilinciyle ve hedeflerimiz doğrultusunda yaptığımız bu yatırımlar kurumsal altyapıya verdiğimiz önemi ve geleceği bugünden planlayan yaklaşımımızı da somut biçimde ortaya koyuyor.

Her alanda yaptığımız yatırımlarla markamızı büyütmeye, milletimizi gururlandırmaya ve ülkemize katkı sunmaya devam edeceğiz.”

Bu sözlere ekleyecek fazlaca söz yok. THY büyürken, ülkemizi de büyütüyor.

Teşekkürler gökyüzünün mimarları.

Mutlu yarınlar Türkiyem.

[email protected]