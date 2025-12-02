Başlığımız bir kitap isminden alıntı. Yazar 1935 doğumlu Dr. John Coleman, dünya meselelerinin yazarı ve analisti. Dünyanın güç yapısını analiz eden çok sayıda kitap ve çeşitli yazılar yazan Coleman’ın, MI6’da görevli bir İngiliz İstihbarat Subayı olduğu da iddia ediliyor. “300'ler Komitesi” olarak adlandırdığı göreceli olarak küçük bir insan grubunun, bir dünya hükümeti hedefi peşinde koşan yönetici bir elit oluşturduğunu savunuyor. Dr. Mert Akcanbaş tarafından dilimize çevrilmiş kitap 415 sayfa, dördüncü baskısı elimde. İlk orijinal İngilizce baskı 2000 tarihin de yapılmış.

Neden ilginç? Okurken, yazıldığı tarihte belki uzak coğrafyamızda yaşanmış da farkında olmadığımız ancak yakın coğrafyamızda henüz yaşanmamış yada adımı atılmış da dikkat çekmemiş ama bugün şaşırtacak derece ve sayıda olayı önceden işaret etmiş gibi görünüyor. Değinilenler akıl ve mantık süzgecinden geçtiğinde, günümüzde yaşanan pek çok konuya farklı baktırabiliyor.

Kitaba göre bu 300 kişilik komitenin amaçları 17 başlıkta toplanmış. Arka kapak ise bazı eski siyasetçilerin düşüncelerine de vurgu yaparak kitaptan çok kısa bir özet çıkarmış. Şöyle diyor:

“Dünyayı 1600’lü yıllardan beri uyuşturucu ticareti parasıyla servetler kazanmış ve başında İngiliz monarşisinin bulunduğu 300 kişilik bir komite yönetmektedir. Yeni Dünya Düzeni içinde Tek Dünya Devleti kurmayı amaçlayan bu komitenin, her ülkede vatan hainliği yaparak komplo hiyerarşisi içinde yükselmek isteyen adamları vardır. Komite her devlette paralel yapılar oluşturarak aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirmektedir:

-Dindarlık kisvesi altında Dinler arası diyalog senaryosu içinde tüm dinleri tek bir din altında birleştirmek.

-Kalkınmakta olan ülkelerde endüstri gelişimini önlemek, tarımı ortadan kaldırmak.

-Halkları devlet yardımı ile yaşayacak hale getirmek.

-2050 yılına kadar dünya nüfusunu açlık, salgın hastalıklar, kanser, savaşlar ve homoseksüelliğin yaygınlaştırılması ile 3 milyar kişi azaltmak.

-Halkları din ve uyuşturucu kullanımını arttırarak kontrol etmek.

-Tüm milliyetçilik akımlarını yıkmak ve üniter devletlerde çok kültürlülük adı altında bölünmeyi sağlamak, kolay yönetilebilir küçük feodal devletler oluşturmak.

-Dünyada eğitim düzeyini aşağı çekmek.

-Yandaş medya ile halk kitlelerinin beyinlerini yıkayarak umutsuzluğa düşmelerini sağlamak.

-Ülkelere demokrasi getirmek adı altında saldırarak doğal kaynaklarını ele geçirmek.”

Yazarın Rotschild Hanedanlığı isimli aileyi tanıtırken, dünyaya bakışını ve faaliyetlerini anlatan bir kitabı da var. Bilindiği gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin dolar basma hakkı FED’ e verilmiş. FED, yüzden fazla özel bankanın ortak olduğu bir finans kurumu ve merkez bankası. Ortak bankaların ağırlığı ise belirli ailelerin kontrolünde.