En yaygın iletişim aracı günümüzde WhatsApp gibi görünüyor. Gerçekten de buradan iletişim, birine “n’aber” demek kadar basit.

Zaten WhatsApp ismi de “N'aber” anlamına gelen İngilizce “What's Up” ifadesinden türetilmiştir.

Sosyal Medya Cinayetleri kitabımın ikinci baskısını birkaç yıl önce tamamlayıp baskıya hazır hâle getirmeme rağmen yayınlamadım. Çünkü neredeyse her gün sosyal medya ile ilgili bir konu gündeme geliyor. Ve dahi tüm yazılanlar gündemden kalkıveriyor. Böyle bir çalışma yaparken anladım ki mutlaka bir dipnot yazmak gerekiyor. O dipnotta, “O gün öyleydi,” deyip açıklama yapmak şart oldu. Yoksa bırakın beş-on yılı bir iki sene sonra bile okuyan, yazılanları çok saçma ve eski bulacaktır.

Sosyal Medya Cinayetleri’nin ikinci baskısında WhatsApp’tan da söz etmiştim.

Hepimizin bir sürü grubu var. Kimini biz kurduk, kimine dahil edildik. Ancak bir gerçek var ki BIKTIK!

Şirketlerdeki bölümlerin kurduğu kurumsal gruplar, o grupların kurumsal olmayan gölge grupları, aile grupları, sülale grupları, gün grupları, gezi grupları, arkadaş grupları, okul arkadaş grupları, dernek grupları, yemek grupları… Liste uzar gider.

Şu WhatsApp bu memlekette kendi şirketini dolandırmak için o şirketin adına ilave edilmiş “……../ KONSEY” adında bir grup bile gördü.

Organize şebeke olmuş çalışanlar, iletişimi bu grup adı altında yapıyorlardı.

Dedik ya, iletişim birine “N’ABER?” demek kadar kolay diye. Ancak iletişemiyoruz. Gruba yazılan önemli bir duyuru dahi bazen muhatap bulamıyor.

“Görmedim, duymadım, bilmiyorum” sözcükleri havalarda uçuşuyor.

WhatsApp’ta iki mavi tik görüldü anlamı taşır. Birçok kişi “görmedim” deyip sıyırabilmek için ayarlardan mavi tiki kaldırmış durumda.

WhatsApp grupları, bir yanlış anlamadan dolayı cadı kazanına dönebiliyor. Ondan sonra gruptan atılmalar, aniden gruptan ayrılmalar, alternatif gruplar kurmalar ardı ardına geliyor.

WhatsApp mesajları yüzünden evlenenler, aldattığı belli olanlar, boşananlar, kaşarlananlar gani.

Bazımız ciddi gruplara karşı çok gevşeğiz, bazımız keyif gruplarını çok ciddiye alıyoruz. Oysa bunlar, inanın şahsen benim umurumda bile değil.

Bazı grup kurucuları kendilerine bir cumhuriyet kurduklarını sanıyorlar. Bir gruba sonradan dahil olmuş biri herkese ayar çekmeye kalkabiliyor.

Bu çağ iletişememe çağı. Bu çağda eskisinden çok daha fazla hoşgörüye ihtiyacımız var.

Sahi sizden n’aber?