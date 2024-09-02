Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ile yapılan söyleşiyi sizinle paylaşmaya devam ediyorum.

Bakan Alparslan Bayraktar, “Akkuyu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda üretime geçiyor mu?” sorusuna, “29 Ekim güzel olmaz mı?” şeklinde cevap verdi. Ama bazı sınamalar ve zorlukları olduğunu hatırlattı. Bayraktar:

- “Akkuyu'yla ilgili özellikle Almanya'da bekleyen ekipmanlar var. Bunlar olmazsa nükleer santral devreye alınamaz mı? Alınır. Çünkü bir tek Siemens üretmiyor. Ama ikame edilmesi biraz daha zaman alır. Dolayısıyla şu anda o yola doğru gidiyoruz. Bu biraz daha hedef tarihlerini öteleyebilir.”

- “2016'da strateji değişikliğine gidildiğinde 36.000 varil günlük petrol çıkaran Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) şu anda sadece Gabar'da 47.000 varilin üzerinde üretiyor. O gün Adıyaman, Batman ve Trakya'daki sahalarda 36.000 varil üretiliyordu. Şimdi hedef 100.000 varile ulaşmak. Yakın geçmişte bir sondaj kulesi yıkıldı. Bir petrol mühendisi maalesef vefat etti. Ailesinin isteği üzerine o sahanın adının Mühendis Mehmet İrfan Güler olması isteniyor. Bu gerçekleşecek.”

- “Bu işin bir de Avrupa ile entegrasyonu konusu var. Burada öne çıkan Bulgaristan ve Yunanistan. Özellikle Avrupa'da; Romanya, Macaristan, Slovakya, Makedonya, Sırbistan: Bütün bu güzergahta gazın götürebileceği yerler var. Ancak mevcut kapasiteyi iki katına çıkarmak lazım. Yatırım yapılması gerekiyor. Şu anda kapasitenin 50 milyar metreküp olduğunu varsayalım. Bunun %15'ini ihraç edilebilir bir altyapıda dışarı çıkarma yönlü kurmaya çalışıyoruz. Böylece ticaret merkezi olma düşüncesi gerçekleşmeye başlayacak.”

-“BOTAŞ; Bulgaristan'a, Macar şirketine gaz satıyor. Sırbistan'a kara tankeri ile LNG satıyoruz. Romanya'ya da gaz veriyoruz. Artık BOTAŞ gaz ihraç eder hale geldi. Rusya'dan Azerbaycan'dan, İran'dan gaz geliyor. Beş gazlaştırma tesisimiz var. Dünyanın birçok ülkesinden buralara gaz geliyor. Burada harmanlanan gazı pazarlıyoruz. Buna ‘Türk Harmanı’ diyebiliriz.”

-“Ruslarla kurulması planlanan ‘Gaz Ticaret Merkezi’ veya ‘Platformu’ için bir şirket kurulması planlanıyor. BOTAŞ - GAZPROM ortaklığında İstanbul Finans Merkezi’nde. Orada gazın ticareti yapılacak.

-“Yaklaşık 3.000 Megavatlık bir proje portföyü BAE ile görüşülüyor. Bunun dışında Suudi Arabistan ile de konuşuluyor. Benzeri bir anlaşma onlarla da yapılabilir.”

Tüm bu gelişmeler coğrafi olarak stratejik bir konumda olan ülkemizin önemini ortaya koyuyor. Bunun devletimize en yararlı şekilde avantaj sağlaması için gayret etmeliyiz.