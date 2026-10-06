Çin’in otomobil sektörü son yıllardaki atılımına hızlanarak devam ediyor. Elektrikli araç, batarya ve yazılım teknolojilerinde ilerleyen Çinli üreticilerin büyümesinin nereye doğru gideceğini merakla takip ediyoruz. Özellikle Avrupa otomotiv sanayisinin nasıl karşılık vereceği, tedarikçi konumda olmamızdan dolayı, ülkemizi de çok ilgilendiriyor.



AB, 2024 yılı sonunda Çin’den ithal edilen elektrikli araçlara ek vergi getirerek önlem aldı. Mevcut yüzde 10’luk gümrük vergisinin üzerine BYD’ye yüzde 17, Geely’ye yüzde 18,8, SAIC’e ise yüzde 35,3 oranında ek vergi uygulanmaya başlandı. Ancak ek vergiler bataryalı elektrikli araçlarla sınırlı olup hibrit modelleri kapsamadığından Çinli üreticiler bu alana daha fazla yöneldi. Sonuçta Çin’den Avrupa’ya satış bir yıllık dönemde 1 milyon adedi aşarak artmaya devam etti.



BYD’nin Seal U modeli, kendi kategorisinde Avrupa’nın en çok satan modellerinden biri oldu. Almanya’da ise benzer bir Volkswagen modeline göre yaklaşık yüzde 20 daha düşük fiyatla satılıyor.



Çin’de üretilen araçlar AB elektrikli araç pazarının yüzde 22’sini oluştururken, toplam pazar payı ise hâlâ tek haneli. Analistler, 2035’e kadar bu payın uygulanacak politikalara da bağlı olarak yüzde 30’a kadar çıkabileceğini öngörüyor.



Uzmanlara göre daha önemli olan konu otomobillerden önce bataryalar. Avrupa'da elektrikli araçlarda kullanılan bataryalarda Çin yapımı bataryaların payı iki yılda neredeyse iki katına çıkmış ve yüzde 50'yi geçmiş. Yani Çin’in asıl etkisi en kritik bileşenlerinden biri olan bataryalarda görülüyor.



Avrupa üzerindeki baskı yalnızca ithalattan kaynaklanmıyor, Alman üreticilerin Çin’e yaptığı otomobil ihracatı 2022’deki zirvesinden sonra yarıdan fazla geriledi. Çinli tüketicilerin giderek yerli markalara yönelmesiyle Alman üreticiler hem en önemli pazarlarından birinde satış kaybediyor hem de kendi pazarlarında Çinli rakiplerle karşılaşıyor.



Çin'deki fabrikalar yılda 40 milyon araç üretebiliyor ama iç talepleri 2026'da 25 milyonda kalacak. Aradaki 15 milyonluk fark için ihracat hedefleniyor. İçeride kâr marjları eridiğinden Avrupa'ya satmak cazip geliyor. Aynı model Avrupa'da Çin'dekinin iki-üç katı fiyata da satılsa yine de Avrupalı yerellerden ucuz kalıyor.



Çinli firmalar Avrupa’da fabrika kurarak vergiyi aşmaya çalışıyorlar. BYD Macaristan’da üretime başladı, BYD yetkilileri 2028’e kadar Avrupa’daki elektrikli satışların tamamını yerelde üreteceklerini söylüyor. Chery ve MG de Avrupa’da üretim için yatırım yapıyorlar. 2030’ların başında 1 milyon araçlık yerel kapasite oluşabileceği söyleniyor. Avrupa’da üretim şartı kurallarının Japon arabalarına 1980’lerde konan sınırlar kadar sert olmadığı ve Çinli firmaların uyum sağlayacağı ifade ediliyor.



Görünen o ki Çin’in otomotivdeki yükselişinin daha başındayız. Bu rekabetin sonucu tüm dünyayı olduğu gibi bizi de yakından ilgilendiriyor.



Sağlıkla kalın.