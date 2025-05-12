Gül ve bülbülü birbirine yakıştırmış şairler. Biri ilk kıvılcımı çakmış bu konu üzerine, sonra herkes körüklemiş alevi.

Bülbül konmuş güle, bastırmış kalbini dikenine bu yüzden kan kırmızısı rengini almış gül.

Gül beyazmış, bülbül dalındaymış, açılmasını beklerken goncanın uyuyakalmış.

Uyandığında gül başka bir sevdadaymış artık. Atmış kendini daldan, dikenler parçalamış dibine düşene dek her yerini bülbülün.

Kanı aktığı için toprağına bülbülün, ondandır kan kırmızısı rengi gülün.

Benzetmeler, benzetmeler, benzetmeler...

Bahar sabahı müjdecisi bülbül şakıyor bahçedeki şeftalinin üzerinde.

Zeytinler yandı bu sene, meyveler erkenden çiçeğe durdu. Erken ya da geç bahar geldi, gelecek.

Gül bahçede, bülbül de öyle. Birbirlerinden habersiz biri sesiyle, biri rengiyle varım diyor. Sartre ağaç var der, kökü de var, işte burada.

Ağaç hiçbir yere gidemez. İnsan özgürdür ama özgürlüğüne hapsolmuştur.

O da edemez, o da gidemez.

Özgürlüğe hapsolmak ne acayip bir şeydir!

Görünmez köklerle elin kolun bağlanması. Bir yere, bir kişiye, belki de bir duyguya.

Kurtulmanın en zor olduğu bağlılık, bir duyguya bağlanmak herhalde…

Çıkmaz bir sokak gibi, git git git karşına çıkan düz bir duvar.

İyilikle, kötülükle, sevgiyle, nefretle bir duyguya saplanıp kalmak, yapışkanlığından kurtulamamak ne fena bir şeydir.

Aşk acısı çeken şairin bir bülbülde bulması kendini,

bir bülbül olup dikene yaslaması kalbini

ve aşk acısını buna benzetmesi…

Umarsız sevgili gülün bu kanla beslenip, can suyunu bu sevdadan alması, kırmızı rengiyle de bunu ispatlaması.

Bir duyguya gark olma hali en büyük sorundur insanoğlu için.

O duygu en büyük travma sonrası bile bırakmaz yakasını insanın. Düşman bellediği birini düşünürken kaza yapan şoför, komadan çıktığında yine aynı kişiyi getirir aklına.

Mal ve para biriktirme duygusuna saplanmış, ne olacak diye düşünürken kalbi dört kez duran adam iyileştiğinde hastane resepsiyonuna kaç para ödeyeceğim duygusuyla yanaşır.

Baypaslı kalbi yerinden çıkacak gibi olur faturaya bakarken.

İstediğin kadar şakı bülbül, gülün senden haberi yok. Git kurtar kendini bu duygudan ve esaretten.

Kanadın var uç, bari sen kurtul.