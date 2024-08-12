Sosyal medya beni hasta edecek. Vallahi belki de etti. Eğitimli, iş güç sahibi dostlarımız öyle paylaşımlar yapıyor ki, Türk filmlerinin repliğiyle:

“VALLAHİ ÇILDIRICEĞİMMMM!”

Birçok video görüyorum. Videolarda birileri karpuzu, kavunu, biberi boş bir araziye döküyor. Başlıklar ise şöyle:

“GIDA TERÖRÜ”

“DIŞ GÜÇLER YİNE SATIN ALMIŞ”

“ŞEREFSİZ, FAKİRE VERSENE”

…

“Hay benim yüce Irabbım! Kime ne cevap verem, nerelere gidem?”

Böyle bir paylaşıma en son şu yorumu yapmışım:

“Yakınımızda bir tarlada sürekli kavun ekilirdi. Her sene zarar edince tarla sahibi son yıl toplatamadı bile. Tarlayı kavundan arındırıp başka bir şey ekmesi lazımdı. Ne yapsınlar, ailecek topladılar, sağdan soldan geçene verdiler. Kalanını birkaç kez römorka yükleyerek yakın bir yamaç dibine attılar. Son römorku da kışın yemek üzere evlerine götürdüler.

Fakire dağıtsınlar deniyor. Yani tarladan toplayacak, beş altı kez 20-30 km yol yapacak, mazot yakacak, emek verecek dağıtacak. Bu mümkün mü?

Sen de olsan atarsın, ben de olsam atarım. Durum bu!

Başka bir şey yapmak lazım. Çözümü ekende değil!”

Eski Türkiye’de bir ziraî planlama olurdu. Yani, hangi bölgede kim, kaç dönüm ne ekecek, bu planlanırdı. İnsanlar gelişi güzel ekemezlerdi.

Doğaldır ki bir ürün bir yıl çok kazandırmışsa, ertesi yıl herkes onu eker. Herkes ektiğinde o ürün bol olur ve ucuzlar. Tarlada çürür. Satmaya giden çiftçi satamaz, bir yer bulur, döker.

O yüzden birinin, yani bir kurumun bu işe “Dur!” demesi lazım, öyle değil mi?

Demezse tarladaki ürün ve emek heder olur gider.

Bu yazıyı bitirip son noktayı koyduğumda, Bursalı çiftçilerin eylem haberleri önüme düştü.

Sadece ülkemizde değil, dünya genelinde uzun zamandır büyük bir oyun oynanıyor. Tohumun tekelleşmesi, ata tohumların teşvik edilmesi yerine engellenmesi, kısır sebze ve meyve tohumlarının yaygınlaşması, biyolojik saldırılar ve çiçeklenmeyi engelleyici komplo şüpheleri... İnsanlığı açlığa sürükleyebilecek akla seza olaylar...

Ve sonuç olarak, fakirleşen çiftçi ve köylü...

İnsanlık, çiftçinin ağzından çığlık atıyor; ancak bu çığlığı duymaya kimsenin niyeti yok gibi görünüyor.

Hani dünyayı kötü bir uzaylı ırkın yönettiği şeklinde bir komplo teorisi var ya, inanasım geliyor. Çünkü insan insana bunu yapmaz.

Konu bu kadar, dağılabiliriz.