Demir cevheri vadeli işlemleri, üçüncü seansta da kayıplarını sürdürdü.

Singapur endeksi, Çin‘de çelik üretimi kısıtlamaları konuşulmaya devam edilmesiyle birlikte 100 dolar/tonluk temel psikolojik seviyenin altına düştü.

Singapur Borsası‘nda Eylül vadeli demir cevheri, yüzde 1,18 düşerek 99,75 dolar/tona geriledi ve bu 31 Temmuz‘dan bu yana en düşük seviye olarak kayda geçti.

Dalian Emtia Borsası‘nda (DCE) Ocak vadeli demir cevheri, yüzde 2,38 düşerek 739 yuan/tona (102,99 dolar) geriledi ve 1 Nisan‘dan bu yana en düşük seviyeye ulaştı.

Analistler, Çin‘in en büyük çelik üretim merkezi Tangshan‘ın çelik üretimine sıkı kısıtlamalar getireceği yönündeki piyasa söylentilerinin piyasa duyarlılığını bozduğunu ve cevher fiyatlarını baskıladığını belirtti.

Tangshan‘daki Kalkınma ve Reform Komisyonu ve Sanayi ve Bilgi Teknolojileri bürosu, yorum taleplerine yanıt vermedi.

Pekin, bu yıl ham çelik üretimini yönetmeye devam edeceğini açıkça belirtti ancak zamanlama ve ölçekle ilgili herhangi bir önemli ayrıntıyı henüz açıklamadı.

Temmuz ayında demir cevheri ithalatındaki artış, yüksek liman stokları ve büyük tedarikçilerden biri olan Brezilya‘dan Temmuz ayında demir cevheri ihracatındaki artışla yansıyan artan arz, piyasaya aşağı yönlü baskı ekliyor.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası‘nda inşaat demiri yüzde 0,97, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,92, filmaşin yüzde 1,47 ve paslanmaz çelik yüzde 0,22 geriledi.