Hayvan severiz, yazın sahiplenir, kışın et restoranlarının olduğu sokağa salarız.

Hayvan severiz, yavruyken alır, mıncıklarız. Azıcık büyüdü mü? Ev kokuyor, bakamıyoruz, mobilyaları tırnaklıyor şikayetiyle verecek yer ararız.

Hayvan severiz, hayvanı alır, bir süre bakar, birine kakalar, sonra o insana iyi bakılıyor mu diye sorgu sual ederiz.

Hayvan severiz, yoğurt kabına su koyar, yenilemez yosun bağlatır, bütün mahalleyi sivrisinek üretme çiftliğine çeviririz.

Hayvan severiz, kulağına çip takar sokağa salarız. Arabalarımızla ezer, yolları kan gölüne çeviririz.

Hayvan severiz, ezmemek için direksiyon kırar durağa dalar, insanları ezeriz.

Hayvan severiz, birimiz masamızdan besleriz, birkaçımız o mekânı Tarım İl Müdürlüğüne şikâyet ederiz.

Hayvan severiz, kimimiz kuytuda tecavüz ederiz.

Hayvan severiz, belli bölgeleri yemliğe çevirip hayvanları oraya çekeriz. Ama artık korkudan oradan geçemeyiz.

DENİZ SEVERİZ

Deniz severiz, hafta sonu serinleriz. Orayı çöplüğe çevirir, bir sonraki hafta pis diye şikâyet ederiz.

Deniz severiz, içinden babamız çıksa yeriz. Kökünü kurutur, insanımızı çiftlik balığına muhtaç ederiz.

Deniz severiz, kıyıları gasp eder, sahipleniriz. Şemsiye şezlong koyar kan emeriz.

Deniz severiz, koyu kapatır beach club yaparız. Kol gibi fatura dayarız.

Deniz severiz, tuvalete gitmek zor gelir içine işer, sıçarız.

Deniz severiz, teknede yeriz içeriz; çöpü boca ederiz.

Hayvan severiz.

Deniz severiz.

Ülke severiz.

Sever oğlu severiz.

Sevgimiz öldüren sevgi; lütfen sevmeyiniz!