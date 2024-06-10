Türk Hava Kuvvetleri mensubu Hava Pilot Albay Uğur Yıldız ve Hava Pilot Albay Gökhan Özen’in şehadetinden milletçe büyük bir üzüntü duyduk. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Diliyorum ki, bazı şehitler gibi onlar da unutulmasın ve aziz hatıraları yıllar boyu hep yaşatılsın.

Bazı şehitler derken, minnet ve şükran borcumuzu ödemediğimiz kahraman bir vatan evladından bahsedeceğim.

Ali Karaçoban, 23 yılı Hava Kuvvetleri 23 yılı da özel sektör olmak üzere tam 46 yılda, 26 bin saatten fazla uçuş yapan yedi yıl da öğretmen pilot olarak görev ifa eden kıdemli emekli gökyüzü sevdalısı bir kaptan pilot.

2005’te kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın isteğiyle bir KTHY uçağıyla Ercan’dan Bakü’ye ilk ve son kez direk uçuş yapıp tarihe geçmiş bir havacı.

Hayatını anlattığı “Turna Kuşu Misali” adlı kitapta Kıbrıs Lefkoşa’daki Ercan Havaliman’na adı verilen ve hocası olan Şehit Hava Pilot Binbaşı Fehmi Ercan ile ilgili bölüm çok ilgimi çekti.

Sizlerle bu bölümü paylaşmak isterim.

“1969 senesiydi.

Hava Harp Okulu sınavları için Eskişehir'in İnönü nahiyesindeydim.

Yaklaşık üç aydır süregelen askeri eğitim, paraşütle atlama ve uçuş eğitimini tamamlamış sıra son nokta olan kontrol uçuşuna gelmişti. (……)

Kontrol uçuş öğretmenim Hava Pilot Yüzbaşı Fehmi Ercan'dı. (……)

Kontrol uçuş öğretmenim hangi uçuş hareketini istediyse hepsini yaptım.

20 Temmuz 1974.

Kıbrıs'taki gerginlik had safhaya ulaşmış, kaçınılmaz olarak Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kıbrıs Barış Harekatı başlatılmıştı. Harekat'ın ilk günü; Girne sahiline çıkan ilk Alay Komutanı İbrahim Karaoğlanoğlu,

Hava Pilot Binbaşı Fehmi Ercan, yanlarında bulunan iki askerle birlikte Rumların açtığı roket atışı sonucu şehit olmuşlardı. (…)

Savaş Pilotu Hocam Fehmi Ercan, kara savaşında şehit olmuştu.

Görevi, cephenin en ön saflarından Türk uçaklarını düşman hedeflerine yönlendirmekti.

Sadece beş yıl önceki o tatlı anıdan sonra bu olay herkesi olduğu gibi beni de derinden yaralamıştı.

Aynı gün Hava Pilot Üsteğmen İlker Karter de Rumların açtığı uçaksavar atışı sonucu şehit olmuştu.

Aslında Kıbrıs Barış Harekatı'nın ilk şehit pilotu Hava Pilot Üsteğmen Türker Aydın'dı. 18 Temmuz günü Balıkesir'den savaşa katılmak için ana meydanı Konya'ya uçarken kalkışta ağ bariyerine takılarak şehit olmuştu.

Harekât başarıyla tamamlandıktan sonra Girne'de, içinde şehitlik ve müze de bulunan bölgeye "Karaoğlanoğlu" ismi verilmişti. Şehitlerimiz orada yatmaktadır. Rumlardan ele geçirilen "Tymbou" (Tymvou) hava meydanı modernize edilerek oraya Şehit Hava Pilot Binbaşı Fehmi Ercan'ın ismi (Not: Yalnız soyadı. M.A) verilmişti, "Ercan Havalimanı" yazıyordu ama bir resmi yoktu. Alelacele bulunan bir karış eninde ve bir buçuk karış boyunda bir fotoğrafı, çerçevelettirilerek giriş kapısının karşısındaki duvarın orta yerine asılmıştı. Ne doğru dürüst görülebiliyor, ne de içindeki yazı okunabiliyordu. Hava Kuvvetleri’nde iken çeşitli gerekçelerle Kıbrıs'a gittiğimde değişen bir şey olmadığını görüyordum. Hiç olmazsa aynı resim biraz daha büyütülemez mi diye birkaç makama dillendirdim ama yine değişen bir şey olmadı. (…..)

2000-2008 yılları arası, Kıbrıs Türk Hava Yolları’nda uçuyor, aynı zamanda da Eğitim Direktörlüğü görevi yapıyordum. Yine bir karış eninde bir buçuk karış boyundaki Fehmi Ercan fotoğrafının büyütülmesi ve hiç olmazsa bir kaide üzerine konulması girişimlerinde bulundum. Değişen bir şey olmadı. KKTC, TC' ye TC yetkilileri de KKTC' ye attı pası.

Uçuşlar çoğalıp da dijital olarak aynı duvara günlük uçuşlar yansıtılınca bu defada renk cümbüşünün içinde kayboldu Hocam'ın fotoğrafı. Nöbetçi meydan müdürüne gösterdim, "Tamam Hocam ayarlayeceyik." dedi.

Ertesi gün baktığımda en sağa, iki duvarın kesiştiği kenara kaydırılmıştı fotoğraf. (……)

Sene 2010. Pegasus Hava Yollarında Öğretmen pilot olarak uçuyorum.

O günkü uçuş programında çok yakından tanıdığım, daha önceki eğitimlerinde de bulunduğum; bilgili, bilekli, yürekli iki Kıbrıslı pilotun yıllık lisans yenileme uçuşları vardı.

Uçuşa başlamadan önceki brifing bitiminde, Fehmi Ercan’ın fotoğrafını sordum, birbirlerine baktılar...

Demek ki değişen bir şey yok. Bu konuda daha önceki mücadelemi ikisi de biliyordu. Şimdiki havalimanı müdürünün telefonunu bulmalarını istedim, biraz da kızdım. Ben uçan birine kızamam, benimkisi tatlı sert ifade etmedir. İki saatlik uçuştan sonra, 15 dakikalık arada, Kaptan Bekir Kasapoğlu telefonunu bana uzatarak " Hocam sizi ararlar. " dedi.

Telefonda Kıbrıs ağzıyla çok güzel konuşan bir beyefendi; konuyu bildiğini, beni tanıdığını ve bu konudaki mücadelemi de bildiğini, bir ay içerisinde beğeneceğimi umduğu bir şey yapacağını söyledi. Teşekkür edip telefonu kapattık. (……)

15 gün sonra... WhatsApp'tan altın sarısı bir kaide üzerine yerleştirilmiş Fehmi Ercan fotoğrafı geldi. Çok güzeldi. Sabah uçağıyla Ercan'a uçup akşam uçağıyla döndüm. Giriş kapısının tam karşısına, bavulların konduğu yürüyen bandın yakınına konmuş, herkesin dikkatini çekiyordu. Çoğu kişi yakından inceliyor ve Fehmi Ercan'ın kahramanlığını okuyordu. Fotoğraf çeken de çoktu. Emeği geçen herkese teşekkür ettim. Ayrıca yeni yapılan terminal binasının en çok görünen yerine bir büst veya heykelle birlikte, jetçi uçuş kıyafet ve malzemelerinin sergileneceği " Fehmi Ercan Platformu " sözü de aldım. (…)

07 Aralık 2022

Doğu Akdeniz Üniversitesi dünya sivil havacılık günü seminerine katılmak için Kıbrıs'a gittiğimde gördüğünüz fotoğrafı çektim. Tertemiz duruyordu. Yeni terminal binası da tamamlanmış görünüyordu. Fehmi Ercan Platformu için görüşmeler yapmak istedim ama benim tanıdığım hiç kimse kalmamış, tüm kadro değişmiş. (…..)

Gelin..! Eski yeni, küçük büyük tüm tayyareciler, bir araya gelip birlik olalım. Kalemşörler, politikaya yakın duranlar, Pilotlar Derneği, Pilotlar Vakfı, görev hepimizin!

Şehit Hava Pilot Binbaşı Fehmi Ercan'a yakışır bir platformun yeni açılacak Ercan Havalimanı terminalinde yer almasını sağlayalım.

" Övünmek gibi olmasın!" demeyelim, "Övünmek gibi olsun, biz tayyareciler yaptık!" diyelim.

İnanıyorum ki, Yılmaz Büyükerşen hoca yapılması gerekenlerin en güzelinin yapılması için tüm imkânları kullanacaktır. Yeter ki bilgilendirilsin.

Saygı ve sevgilerimle. Ali Karaçoban.

25 Aralık 2022.”

Ercan Havalimanı yeni yolcu terminali

2023’te açıldı. Ama, Şehit Hava Pilot Binbaşı Fehmi Ercan’ın aziz hatırasına yakışacak daha anlamlı bir platform, veya bir alan ne yazık ki yapılamadı.

Pano ve fotoğrafı biraz büyütüldü, kısa özgeçmişi İngilizce de yazıldı.

Yine de teşekkür etmek gerek. Çünkü kahraman pilotumuzu unutturmak için az kalsın havalimanının adını bile değiştirmeye niyetlenenler oldu.

Fakat, bunu gerçekleştiremediler.

Sözün özü, büyük kahramana minnet ve şükran borcumuzu ödemedik.

Yine de mutlu yarınlar Türkiyem.