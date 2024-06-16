Adam sözcüğü nereden gelir birçoğumuz biliriz. Yine de anlamını yazalım:

ADAM: Adm kökünden gelen ādam ( آدَم‎ ) “1. insanların atası, 2. insanoğlu” sözcüğünden alıntıdır.

Birçok dilde bu sözcük isim olarak da kullanılır. Okunduğu gibi yazacak olursak: Edım, Âdem gibi…

Ayrıca Âdem Türkçe’de de bulunan isimlerden biridir. Türkçe anlamı ise, “adam ve iyi, temiz kimse” şeklinde ifade edilmektedir.

Biz biri için “Adam oldu!” dediğimizde, büyüdü, meslek erbabı oldu, saygın bir kişiliğe erişti demek isteriz.

“Adam olamadı” dediğimizde ise aklımıza her türlü olumsuzluk gelir.

Benim bugün adam sözcüğünden yola çıkarak söyleyeceğim bazı sözler var.

Adam başta da dediğim gibi insanı ifade ediyor.

Son zamanlarda artık iş adamı demiyoruz. Çünkü iş kadını da var. Bu yüzden artık iş insanı deyimi iyice yerleşti ve yadırganmıyor.

Peki neden devlet insanı demiyoruz? Hâlâ devlet adamı diyoruz.

Spor adamı diyoruz.

Oysa onlar da yerleşmeli ve genel bir ifade konmalı.

Eskiden sonuna “adam” sözcüğünün geldiği deyimlerin bir ağırlığı vardı.

Devlet adamı saygın kişilikti. Ülke çıkarlarını kendi çıkarlarının üstünde tutan insan anlamı taşıyordu.

Spor adamlığı da öyle.

Konunun nereye geleceğini az çok tahmin etmişsinizdir.

Ben önce Bursasporlu, sonra Galatasaraylı bir bireyim.

Bu yılki şampiyonluğumuza antrenör olmuş ama spor adamı olamamış Okan Buruk yüzünden sevinemedim.

Çünkü spor adamı küfretmez. Vakur olur. Tam tersi olumsuzluğu engeller.

Eski Türkiye’de öyleydi.

Bu işi buraya Ali Koç getirdi falan gibi mazeretlere sığınanları görüyoruz. Olamaz kardeşim olamaz!

Bir camiayı temsil eden insanın sevinci son parası ile maça gelmiş, onunla kişilik bulmuş biri gibi olamaz.

Âdem olmak zor zenaat.

Dilerim bu dünyadan “âdem olamadı” denilen bir insan olmadan ölür gideriz.

En büyük duam budur.

Okan Buruk yüzünden bu yılım buruk.