Temel metallerin çoğunun fiyatı, ABD Merkez Bankası‘nın faiz oranlarını bu yıl yalnızca bir kez ve beklenenden daha geç bir zamanda düşürme ihtimalinin etkisiyle düştü.

Londra Metal Borsası‘nda (LME) üç ay vadeli bakır, yüzde 1,1 düşüşle 9.834 dolar/tona gerilerken, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası‘nın (SHFE) Temmuz ayı bakır kontratı, yatay seyrederek 79.680 yuan/tondan (10.988,98 dolar) işlem gördü.

Fed, faiz oranlarını sabit tuttu ve ekonomik büyüme ve işsizliğin, merkez bankasının uzun vadede sürdürülebilir olarak kabul ettiği seviyelerden daha iyi seviyelerde kalması nedeniyle faiz indirimlerinin başlangıcını muhtemelen Aralık ayına kadar erteledi.

Bu yılın başlarında piyasa katılımcıları Eylül ayından itibaren iki ila üç faiz indirimi yapılmasını bekliyorlardı.

Öte yandan, yüksek ve dalgalı metal fiyatları nedeniyle fiziki metal talebi zayıf seyretti.

Çin‘deki bakır primleri zayıf kalırken, hem LME hem de SHFE depolarındaki stoklar hızla artmaya devam ediyor. LME‘de alüminyum yüzde 1,7 düşüşle 2.533 dolar/tondan, nikel yüzde 1 düşüşle 17.875 dolar/tondan, çinko yüzde 1,6 düşüşle 2.848,50 dolar/tondan, kurşun yüzde 0,4 düşüşle 2.165 dolar/tondan ve kalay yüzde 1,1 düşüşle 32.990 dolar/tondan işlem gördü.

Demir cevheri vadeli işlemleri, zayıf temellerin devam etmesi ve çelik sektörüne yönelik son karbon emisyon planının ardından Çin‘deki talep beklentilerine ilişkin endişelerin baskısıyla iki ayın en düşük seviyesine geriledi. Dalian Emtia Borsası‘nda (DCE) Eylül vadeli demir cevheri, yüzde 3,69 düşüşle 810 yuan/ton (111,68 dolar) seviyesinde tamamladı.

Bu, 11 Nisan‘dan bu yana en düşük seviye olarak kayda geçti. Singapur Borsası‘nda Temmuz ayı demir cevheri, yüzde 0,9 düşüşle 104,45 dolar/ton ile 9 Nisan‘dan bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Analistler, demir cevheri arzının arttığını, talebin ise yumuşadığını ve iyileşme için çok az alan gösterdiğini belirterek, yüksek liman stokunun piyasaya baskı yaptığını kaydetti.

Analistler, çelik üreticilerinin karbon emisyon planını sıkı bir şekilde uygulaması durumunda sıcak metal üretiminin 2024 yılında 46 milyon ton azaltılması gerekeceğini belirterek, Haziran ayından Aralık ayına kadar günlük sıcak metal üretiminin 2,27 milyon ton olacağını tahmin ediyor.

DCE‘de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla yüzde 2,88 ve yüzde 2,52 düştü.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası‘nda inşaat demiri yüzde 1,58, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 1,49, filmaşin yüzde 1,36 ve paslanmaz çelik yüzde 1,02 düştü.