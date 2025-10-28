Demir cevheri vadeli fiyatları dar bir aralıkta işlem gördü.

Yatırımcılar, Çin Komünist Partisi’nin dört gün süren kapalı kapılar ardındaki toplantısından ve açıklanacak ekonomik verilerden gelecek talep sinyallerine odaklandı.

Pazartesi günü başlayan toplantının, partinin bir sonraki beş yıllık politika taslağını yayımlaması bekleniyor.

ABD ile yaşanan ticari gerilim ve zayıf ekonomik veriler sonrasında piyasada, büyümeyi destekleyecek ve tüketici güvenini artıracak teşvik adımlarının açıklanabileceğine dair umutlar sürüyor.

Çin’in Dalian Emtia Borsası’nda en çok işlem gören ocak vadeli demir cevheri kontratı, TSi de itibarıyla %0,19 artışla ton başına 775,5 yuan (108,87 dolar) seviyesine yükseldi.

Singapur Borsası’ndaki kasım vadeli gösterge kontrat ise ton başına 104,2 dolarda yatay seyretti.

Piyasa, talebi ölçmek için çelik stok ve üretim verilerini bekliyor.

Arzın artması ve talebin zayıflaması beklentisi, fiyatların yukarı yönlü potansiyelini sınırlıyor.

Galaxy Futures analistleri, “Artan arz ve düşen talep nedeniyle fiyatların gerileme eğiliminde olacağını” belirtti.

ABD'nin Çin'e yönelik yeni ticaret kısıtlamaları uygulama olasılığını değerlendirmesiyle Şanghay bakır fiyatları yükseliş gösterdi.

Bu durum, küresel metal piyasalarında geniş çaplı fiyat hareketlerine yol açtı ve özellikle endüstriyel metallerde karışık bir tablo ortaya çıktı.

Şanghay'da vadeli bakır %0,73 artışla ton başına 85.610 yuan seviyesine ulaşırken, LME'de 3ay vadeli bakır ton başına 10.691 doları gördü.

Diğer metallere bakıldığında, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) alüminyum %0,59, çinko %1,27 ve kurşun %3,12 oranında değer kazanırken, kalay %0,15 düşüş gösterdi ve nikelde küçük bir değişim yaşandı.

LME'de ise üç aylık alüminyum yüzde 0,14 artışla 2.811 dolar seviyesinden işlem görürken, çinko %0,08 geriledi, kurşun %0,53 arttı, nikel ve kalayda belirgin bir değişim gözlenmedi.