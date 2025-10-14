BHP Group ile Çin'in devlet demir cevheri alıcısı China Mineral Resources Group (CMRG) arasındaki fiyat anlaşmazlığının aylarca sürebileceği ve 2026 başına kadar uzayabileceği belirtildi.

Tarafların çıkmazda olduğu aktarıldı.

Konuya hakim kaynaklara göre, BHP şimdiye kadar Çin'e yapılan sevkiyatlarda asgari düzeyde aksama yaşadı, çünkü şirket kasım ve aralık aylarına ait demir cevheri tahsisatının çoğunu halihazırda sattı.

CMRG geçen ay alımları askıya alma talimatı verdikten sonra, BHP 50'ye varan yükü uluslararası tüccarlara ve en az bir Çinli alıcıya teklif etti.

Kaynaklara göre, CMRG kısıtlamalarının etkilerinin önümüzdeki ay BHP'nin ocak teslimi cevher satmaya başlamasıyla ortaya çıkması bekleniyor

Bu durumun, şirkete devam eden müzakerelerde bir kaldıraç sağlayacağı ifade edildi.

Çin'in tatil dönüşüyle birlikte piyasaya yeniden girmesi ve süregelen arz endişeleri, bakır fiyatlarını 11.000 dolar bandına yaklaştırarak 16 ayın en yüksek seviyelerine taşıdı.

Londra Metal Borsası (LME) verilerine göre, bakırın ton fiyatı %1,9 artışla 10.872 dolara yükselirken, Şanghay'da ise 87.700 yuan seviyelerinde işlem gördü.

Piyasadaki bu güçlü yükselişin temelinde, LME bakır stoklarının temmuz ayından bu yana en düşük seviye olan 139.475 tona gerilemesi gibi arz sıkıntıları yatıyor.

Ayrıca, Teck Resources'un Şili'deki maden üretim tahminlerini düşürmesi ve Grasberg madenindeki olası aksaklıklar, metalin küresel tedarik zincirindeki kırılganlığı artırıyor.

Bakırın yanı sıra, alüminyum fiyatları da %14'lük bir artışla 2.781,50 dolara ulaşırken, çinko, nikel, kurşun ve kalay gibi diğer metallerde de benzer yükselişler kaydedildi.

Genel piyasa duyarlılığı, arz endişeleri ve sıkı bulunabilirlik nedeniyle oldukça olumlu seyrediyor.