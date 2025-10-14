Sudan ibaret bir şehir, Ekim ayı ortasında su kesintileri yaşıyor. 1990’ lar Bursa’ nın su planlamasının yapılarak gerekli yatırımların gerçekleştirildiği dönemdir. Birçok göletin yanında, devasa Nilüfer ve Çınarcık Barajlarının hayata geçirildiği yıllar.

Suya, altyapıya yapılan yatırımların görünür olmadığı bilinir, bu sebeple siyasetçiler bu tip yatırımlara bütçeleri yönlendirmeyi tercih etmez.

Yapımına 1996 yılında başlanan Çınarcık Barajı’ nın inşaatı 2002 yılında tamamlandı. Baraj, Bursa’ nın içme suyu ve tarımsal sulama ihtiyacının karşılanması için planlanmıştı. Sonuçta tamamlanması sonrasında iletim ve sulama kanalları yapılmaması nedeniyle sadece su tuttu. Yatırımımızdan bir fayda sağlamak mümkün olmadı. Kuyruk suyunun potansiyel enerjisinden elektrik üretimi için bir özelleştirme adımı atıldı bir süre sonra.

Düşünün 23 yıl toplanan suyu, ne şehire ne de tarımsal sulamaya ulaştırmak için bir adım atılmadı. Ancak bu süreçte, sadece BUSKİ milyonlarca lirayı, billboardlara siyasi mesajlar vermek için dövizlerle donattı.

Yıllar geçti kurak bir döneme geldik. Son dönemde yaklaşık 300 Milyon TL yatırımla Çınarcık’ tan Dobruca içe suyu arıtma tesisine bir ishale hattı inşa edildi ve günde 150.000 m3 su sistemi desteklemeye başladı. Şu anda Çınarcık Barajı % 50 oranında dolu, bu suyun yıllar önce sistemi beslemesi sağlanabilseydi bugün susuzluk gündemimizde olmayacaktı.

Yatırımlarımızı doğru zamanda gerçek ihtiyaçlara yönlendirmediğimiz sürece hayat kalitemizi yükseltmemiz söz konusu olmayacaktır.

Yağışlı bir kış diliyoruz.