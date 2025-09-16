Yılın sonuna doğru yaklaşırken asgari ücret tartışmalarının arttığına şahit oluyoruz. Vatandaş kamu harcamalarının karşılanması için hayat pahalılığına muhatap olmaktadır. Kamunun toplumun tüm enerjisini çekerek hizmetlerine devam etmeye çalıştığı anlaşılmaktadır.

Kamu harcamaları dünyanın her yerinde tartışa konusudur. ABD kamuda verimlilik kurumu kurmasının ve başına malum kişiye getirmesinin nedeni budur. ABD daha az memurla yapay zekadan faydalanarak verimliliği arttırmayı hedeflemektedir.

İstihdamın gelecekte dünyanın en büyük sorunun olacağı görülmektedir.

Personel maliyetlerindeki artış ve verimliliğin arttırılamaması küresel bir sorundur.

Önümüzdeki süreçte yapay zeka ve robotların hayatımızda daha etkin olmasıyla istihdam sorunun artacağı açıktır. Muhtemeldir ki; uzak olmayan süreçte üretim süreçlerinde robotlar insanlardan daha çok rol oynayacaktır.

Yapay zeka da bir çok hizmet sektöründe istihdamı sonlandıracaktır.

Süreç gittikçe hızlanmaktadır, sonuçlarıyla yakın tarihte yüzleşilecektir. Asgari ücretten daha önemli sorunlarımızın olduğu anlaşılmaktadır.

Bu kadar nüfus ne yapacak, nasıl ekmeğini kazanacaktır?

Diğer taraftan verimliliğini arttırabilen şirketlerin bu kazanımlarının piyasada rekabet gücünü yükseltmek için kullandığı bilinmektedir. Daha açık ifadeyle verimlilik artışından gelen kazanım, mal ve hizmet fiyatlarında düşüşe yardımcı olmakta ve karlılığa olumlu etkisi giderek azalmaktadır.

Bir tarafta para basarak veya borçlanarak memur istihdamı, diğer tarafta “ yok mu arttıran” mantığıyla asgari ücret belirlenmesiyle bu toplum nereye varacak?

Gelecek, bilgiyle donanmış vizyonu olan insanlar için büyük fırsatlar vaat etmektedir. Vakit geçirmeden odağımızı doğru noktaya çevirmeliyiz.