Yapay Zeka (YZ) gündemde en önemli yeri almaya devam ediyor. Her geçen gün YZ’ nin yeni bir uygulamasına şahit oluyoruz. Sağlıktan finansa, eğitimden dijital yayıncılığa kadar geniş bir yelpazede heyecan yaratıcı yansımaları mevcut.

Öğrenciler ödevlerini ona yaptırıyor, hekimler “bir de ona sorayım” diyor, bankacı tahmini onunla sorguluyor, gazeteci yazısını ona yazdırıyor, mühendis hesap yaptırıyor, mimar proje çizdiriyor v.b.

Muhtelif YZ ‘ ların neredeyse hepsi çok iyi tercüme yapabiliyor, yazdığınız bir yazıyı iyi bir şekilde düzenleyebiliyor.

YZ ‘ nın yaratıcılıkta insanla yarışamayacağı söyleniyordu. Bugün YZ insandan daha iyi resim çizebiliyor, inanılamayacak düzeyde şiirler yazabiliyor.

Geçen hafta ABD Merkez Bankası Başkanının Ekim Ayı Faz toplantısı ardından yaptığı basın toplantısında ana konu YZ’ ydı. İstihdamda yaşanan daralma ve borsalarda fiyatların şişmesi noktasında sorumlu olarak gösterildi. Yatırımların büyük miktarda enerji tüketen veri toplama merkezlerine yönlendirildiği ve bu merkezlerin enerji piyasaların üzerinde baskı yaratmasının enflasyon üzerindeki etkileri de gündeme geldi.

Tüm bunlar bir yana YZ’ nın en önemli etkisinin insanı tembelleştirme yönünde olduğu görülmektedir. İnsanlar atık zihinlerini çalıştırmadan işlerini görmeyi tercih etmekte ve neticede her açıdan gerilemeye başlamaktadır.

Yakın zamanda insanın en önemli özelliği yaratıcılığını da kaybetmeye başladığıyla ilgili endişelerin dillendirilmesi söz konusudur.

Evrimin temeli; denemek, hata yapmak ve gelişmektir. Hata yapmaktan korkarak, yapay bir akla sığınarak düşünme ve zihnini kullanmaktan kaçınan bir insanoğlu için gelecek ne kadar parlak olabilir?