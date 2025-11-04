Bakır fiyatları 11.000 doların üzerine çıksa da, Goldman Sachs bu yükselişin kalıcı olmayacağını ve fiyatların metrik ton başına 10.000 ila 11.000 dolar aralığında bir konsolidasyona gideceğini öngörüyor.

Son dönemde bakır fiyatları, önceki rekoru olan 11.104,50 doları aşarak 11.200 dolar seviyesine kadar yükseldi.

Ancak Goldman Sachs, bu artışın sürdürülebilir olmadığını belirterek, fiyatların metrik ton başına 10.000 ila 11.000 dolar aralığında bir konsolidasyona gideceğini tahmin ediyor.

Analistler, artan talep olmaksızın bakır rallisinin kalıcılığı konusunda şüphelerini dile getirirken, güçlü doların dolar bazlı varlıklar üzerindeki etkisiyle bakır fiyatları geri çekildi.

Goldman Sachs, önümüzdeki altı ay boyunca bakır piyasasında temel bir sıkışıklık beklemiyor.

Küresel rafine üretimdeki düşüşe rağmen, piyasanın 2026 yılına kadar küçük bir fazlaya sahip olması bekleniyor.

Banka, 2026 yılı için bakır fiyat tahminini ton başına 10.500 dolar olarak koruyor.

Ayrıca, küresel görünür bakır stoklarındaki artışın, yatırımcıları 2026 başlarına kadar uzun pozisyonlarından çıkmaya yönlendirebileceği belirtiliyor.

LME bakır yatırımcı pozisyonları aşırı gerilmiş olsa da, COMEX açık faizinin düşük kalması, piyasaya daha fazla sermaye akışı potansiyeline işaret ediyor.