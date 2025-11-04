Musluğumuzdan akan suyu tasarruflu kullanalım!

Geçen haftaki yazımda Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in Doğancı Barajında düzenlediği ve benim de katıldığım basın toplantısında basın mensuplarına Bursa su kaynaklarının dünü ve bugünü hakkında söylediklerini sizlerle paylaşmıştım. Gelin anlattıklarını okumaya devam edelim;

‘’DSİ ile BUSKİ arasında imza edilen protokol iptal edilmeseydi, Çınarcık Barajı ile ilgili projeler tamamlansaydı, projenin tümünün geri ödemeleri 15 yıl içinde TL bazlı olarak BUSKİ tarafından ödenecekti.

Biz göreve geldik ve çok hızlı bir şekilde Çınarcık by-pas hattını devreye aldık, bu sayede Bursa’ya günde 90 bin m3 su aktarmaya başladık. Bu hattın önemi çok büyük, eğer biz bu hattı yapmasaydık, Eylül başı itibariyle Bursa’da musluklardan su akmıyor olacaktı.

Aslında yaptığımız su kesintileri de bu sürecin bir parçası ve su krizi yönetmenin önlemidir. Her üç günde yapılan planlı kesintilerle günde 50 bin m3 su tasarrufu sağlıyoruz. Yani %12 civarında su tasarrufu sağlıyoruz. Bu da Bursa’mıza en az bir ay kazandırıyor.

Şunu da belirtmek isterim, Çınarcık Barajı sadece Bursa’ya su sağlamayacak. Aynı zamanda Görükle su deposuna su aktarım çalışmalarımız sürüyor. Bu hat sayesinde Mudanya’ya da Çınarcık Barajından su sağlayacağız. Çalışmalarını sürdürdüğümüz bu hattın devreye girmesiyle birlikte suyu cazibeyle Mudanya’ya ulaştırıp elektrik enerjisinden yıllık yaklaşık 50 milyon liralık tasarruf etmiş olacağız. Çünkü şu an Mudanya’ya içme suyunu pompa istasyonundan elektrik enerjisi harcayarak iletiyoruz. Bunu ortadan kaldırmış ve BUSKİ olarak tasarruf sağlamış olacağız.

Yine Çınarcık Barajı isale hattından Karacabey’e su vermek için de hazırlıklarımız var. Karacabey’e uzanan hat üzerinden TOKİ’nin yaptığı 3500 konut için ve ilave yapacağı 2500 konut için toplam olarak 6000 konutunun su ihtiyacını da projesini hazırlamakta olduğumuz bu hat üzerinden karşılayacağız.

Nisan 2024’ten buyana, 52 su kuyusu açtık, böylece günlük su kapasitemizi artırdık. Ancak Bursa kapalı bir havzadır, DSİ’nin izniyle kullanılabilecek 155 kuyu sınırını aşamıyoruz. Bu nedenle yeraltı sularını da dikkatle sürdürülebilir biçimde kullanıyoruz. Kuraklıktan ve DSİ’nin izin verdiği fabrikaların tüketiminden dolayı taban su kotları sürekli düştüğü için taban suyuna ulaşılamayan veya göçen kuyular yerine yeni kuyular açıyoruz. Ayrıca artan su ihtiyacını karşılamak için DSİ’ye yeni kuyu açma izi için müracaatımızı yapıyoruz.

Vali’mizin destekleriyle DSİ’nin bazı bölgelerde bulunan göletlerindeki sularını da bu süreçte kullanma talebimizi ileteceğiz.

Valimizin başkanlığını yaptığı Bursa Su Kurulunun da tespitlerini alıp birlikte çözüm üreteceğiz. Ayrıca tüm paydaşlarımızı kapsayan kuraklıkla mücadele platformunu oluşturmak için de çalışmalara başladık.

Tüm bu adımlara rağmen bazı kesimlerin kasıtlı olarak sosyal medyada ‘’Proje Durdu’’, ‘’Sular Bitti’’ gibi iddialar yaydığını üzülerek görüyoruz. Halkımızı yalan-yanlış bilgilendiren, galeyana getirmeye çalışan ve halkımızı daha fazla su tüketimine iten bu kişiler hakkında hukuki süreci başlatacağız. Bir kez daha söylüyorum, projeyi durdurmadık, aksine proje bizim duyarlılığımızla Bursalıların önümüzdeki yıllarda bugün yaşadığımızı yaşamaması, susuz kalmaması için hızla ilerliyor. Göreve geldiğimizde projenin %5 olan ilerleme seviyesi şu anda Çınarcık Arıtma Tesislerinde %63, inşaat işlerinde ise %90’dır.

Çınarcık Arıtma Tesisinin yapımına ilişkin ihalesi 23 Ekim 2023 tarihinde imzalanmıştır. Ancak işe başlanabilmesi için gerekli müşavirlik ihalesi 5 Şubat 2024’te sonuçlanmıştır.

Yani projenin şantiyeye dönüşmesi için gereken teknik denetim ve kontrol süreci şubat ayında sözleşmeye bağlanabilmiştir. Dolayısıyla ortada henüz yüklenici firma sahaya inmemişken, müşavir firma süreci yeni başlamışken ve 4 aylık zaman kaybı süreci yaşanmışken bu işin Eylül 2025’te biteceğini söylemek ya süreci hiç bilmemek ya konuyu saptırmak ya da birileri tarafından kandırıldığını kabul etmektir…’’

İki haftadır Sayın Başkanın Bursa Su Projesi üzerinde yaptıkları çalışmaların ana hatlarını sizlere aktarmış oldum.

Japonya’da uygulanan bir su tasarruf eğitimi: İlkokula giden çocuklara diş fırçalama eğitimi verilir. Çocuk musluğu açar, fırçasını ıslatır, musluğu kapatır. Macunu fırçaya koyar, dişlerini fırçalar. Fırçalama bitince musluğu açar, ağzını çalkalar. Bu uygulama ile her diş fırçalamada 1 litre su tasarruf edilmiş olur…