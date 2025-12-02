BTÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gül Sayan Atanur’un ‘’KENT ve YEŞİL ALAN’’ başlıklı konuşmasının devamı;

1.Kent Tarımı

Gelecekte iklim değişikliği, uzun ulaşım mesafeleri, gübre için petrokimya endüstrisine bağımlılık, değişken piyasalar ve yetersiz güvenlik standartları gibi faktörler, mevcut gıda krizimizin giderek daha şiddetli bir versiyonuna yol açabilir. Demografik ve yaşam tarzı değişiklikleri, yoğun nüfuslu ve yoğun kullanılan kentsel ortamların artışına doğru geçişte önemli katalizörler olarak hizmet edecektir.

Kentsel tarım alanındaki mevcut deneylerde arasında Brooklyn’de günde 225 kg ürün üreten 15.000 m2’lik bir çatı katı ve Chicago’da inanılmaz bir 6.300 kg ürün üreten Growing Home yer alıyor. VertiCrop yalnızca %8’lik su kullanımıyla tarla çiftliklerinin 20 katı gıda kütlesi üreten kentsel çözümler sunuyor. Organik süpermarket devi Whole Foods yerrel mağazalarına ürün tedarik etmek için GHotham Greens ile iş birliği yaparak 20.000 m2’lik bir sera ve yetiştirme alanı açtı. Bu, nakliye maliyetlerini ve karbon ayak izini düşürecek.

2. Kentsel Mekanların Yenilenmesi

Dünyanın her yerinde otoyollar yıkılıyor ve sahiller yeniden düzenleniyor, arabalar ve şehirler hakkında onlarca yıllık düşünce tarzı tersine dönüyor, yeni kamusal alanlar yaratılıyor.

Gürültü v e kirlilikle mücadele etmek ve vatandaşlar ve turistler için daha sağlıklı ve keyifli bir ortam sağlamak adına cesur bir hamleyle Madrid Rio Projesi, Manzares nehrini restore etti ve beraberindeki açık park alanları, bahçeler ve gezinti yolları oluşturdu. Madrid Rio Projesi, yollardan kentsel alanı geri kazanmaya yönelik cesur bir yaklaşımın değerini, insanlar için daha sağlıklı, daha sessiz ve güzel, aynı zamanda turizm yoluyla ekonomik faydalar da sağlayabilecek çok işlevli kentsel ortamlar yaratmanın değerini açıkça ortaya koyuyor. Şanghay’da 107 m2’lik yeraltı geliştirme projesinin bir parçası olarak bir yeraltı çim parkından bahsedilmeye başlandı bile.

3. Enerji ve Kaynak Verimliliğini Etkileştirme

Araştırmalar iyi sokak tasarımının hem ekonomik faydalara hem de kamu değerine nasıl katkıda bulunduğunu gösteriyor.

Tasarım kalitesine yapılan yatırımın ölçülebilir getiriler sağladığını ve insanları sokaklarındaki iyileştirmelere değer verdiğini gösteriyor…

BARCELONA DOĞA PLANI

1.İLKE : Daha Fazla Yeşil Alan ve Bioçeşitlilik

Eylem 1. Kentsel yeşil altyapıyı artırmak ve birbirine bağlamak için Greenery Modelini uygulamak

Eylem 2. Greenery Modelini ve Bioçeşitlilik sözleşmesini uygulamak

Eylem 3. Yeşil Altyapı Modeli ve yeşillik sözleşmesi kriterlerine uygun olarak yeni yeşil alanların oluşturulmasını ve mevcut olan alanların yenilenmesini teşvik etmek.

2. İLKE: Yeşil alanları ve biyolojik çeşitliliği korumak ve iyileştirmek

Eylem 4. Karasal habitatları ve türleri korumak ve iyileştirmek

Eylem 5. Sucul habitatları ve türleri korumak ve iyileştirmek

Eylem 6. Ekolojik yönetim ve doğallaştırma ilkelerini uygulamak

Eylem 7. Miras ve yeşil alanlardaki yeşillik ve biyolojik çeşitliliği korumak

Eylem 8. Barselona’dan aktif olarak uygulamalara katılmak, korunan bir doğa alanı olarak değerlerini güçlendirmek ve Collserola Tabiat Park’ının doğal çevre ve peyzajının korunması için özek plandır.

3. İLKE: Vatandaşla Birlikte ve Vatandaş İçin

Eylem 9. Kamu alanlarında kentsel doğanın tanıtılması ve korunmasında korunmasında vatandaşların aktif rolünü teşvik etmek

Eylem 10. Vatandaşların özel mülkiyetteki yeşil alanları ve biyolojik çeşitliliğin korunması ve iyileştirilmesine katılımını sağlamak

Eylem 11. Kentsel doğa ve kentsel doğanın korunmasının değeri hakkındaki bilgileri yaygınlaştırmak

Eylem 12. Şehir sakinlerine kentsel doğanın değerini anlatmak

Eylem 13. Biyolojik çeşitlilik değerlerinin meslek uzmanları arasında benimsenmesini, tartışılmasını teşvik etmek

Eylem 14. Vatandaş biliminden elde edilen bilgileri kullanarak Barcelona Biyoçeşitlilik Gözlemevi’ni oluşturmak

Eylem 15. Bilgi aktarımı için araştırma merkezleriyle sinerji oluşturmak

Eylem 16. Biyoçeşitlilikle ilgili zorlukları belediye yönetmeliklerine ve teknik bilgilere dahil etmek

Eylem 17. Yeşil vergilendirme ve sponsorluk gibi tamlayıcı finansman sistemlerini derinlemesine incelemek ve uygulamak

Eylem 18. Metropoliten alan ve diğer ilçelerde ortak çalışmalar yürütmek

Eylem 19. Şehrin biyolojik çeşitlilik konusundaki liderliğini güçlendirmek ve uluslararası girişimlere katılmak

Eylem 20. Biyoçeşitlilik için dernekler ve kuruluşlarla ağ kurmak

Sayın Prof. Dr. Gül Sayan Atanur’un Bursa Kent Konseyi toplantısında yaptığı konuşmayı üç haftadır sizlere aktardım. Biz kentlilerin yaşamına ve kentlerimizi yönetenlere ışık tutar umuduyla…