Musluğumuzdan Akan Suyu Tasarruflu Kullanalım!

Geçen hafta Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey DOĞANCI BARAJI’nda bir basın toplantısı düzenledi, kentimiz medya mensuplarına Bursa Kentinin su kaynaklarının bugününü ve yarınını anlattı. Bursa İçme Suyu Projesinin uygulayıcısı olmam nedeniyle ben de katıldım o toplantıya. Gelin, göz atalım anlattıklarına;

‘’Bugün burada, Bursa’mızın geleceğini doğrudan ilgilendiren su konusundaki gerçekleri, tüm açıklığıyla sizlerle paylaşmak üzere bir aradayız. Çünkü son günlerde sosyal medyada, gerçekleri çarpıtan, halkımızı endişe ve paniğe sevk eden çok yanlış bilgi kasıtlı olarak yayılıyor, bir algı operasyonu yapılıyor. Biz kentimizi yönetirken hiçbir konuyu gizlemedik, hiçbir gerçeği saklamadık, bugüne kadar şeffaf olduk, şeffaf olmaya devam edeceğiz. Halkımızın yanlış bilgilendirilmesine, gerçeklerin eğilip bükülmesine asla göz yummayacağız.

Öncelikle ilk olarak herkesin merak ettiği sorusunun, ‘’Bursa susuz mu kalacak?’’ sorusunun cevabını vereyim. Net biçimde söylüyorum, Hayır Bursa’mızı asla susuz bırakmayacağız!

Evet, şu anda barajlarda görülen su oranı %0! Ancak bu teknik bir gösterge ve ‘’Suyunuz Tükendi’’ anlamına gelmiyor. Hiç kimse endişelenmesin! Belirlenen (DSİ’nin önerdiği) kotun altındaki su da kullanılabilir durumda ve ihtiyaca göre bu su sistemimize ekleniyor. Bu süreçte Bursa’ya günlük ortalama 430 bin m3 su veriyoruz.

Bu suyun 90 bin m3’ü, kuraklığın getireceği bu günleri düşünerek yaptığımız Çınarcık Barajı BY-PASS hattından, 175 bin m3’ü yeraltı kuyularından, 35bin m3’ü kaynak sularından sağlanıyor. Yani ihtiyacın %70’ine denk gelen, 300 bin m3 suyu alternatif kaynaklardan sağlıyoruz. İlave tedbirlerle Nilüfer Barajından pompalarla günde 25 bin m3 su ile Doğancı Barajını besliyoruz. Nilüfer Barajından ilave günde 45 bin m3 su da cazibe ile Doğancı Barajına akıyor.

Bursa’mızın ihtiyacı olan toplam 370 bin m3 suyu böyle karşılarken, kalan 60 bin m3 suyu da Doğancı’da su alma kotunun altında kalan bölümden 8,5 milyon m3 suyu da sallı pompalarla arıtma tesisine aktarıyoruz.

Kısacası, Bursa Büyükşehir Belediyesi-BUSKİ olarak akılla, planla ve alınan yerinde önlemlerle su teminini sürdürüyoruz.

Ancak bu tablo rehavete değil, sorumluluğa çağırıyor bizi. Çünkü iklim krizi ve kuraklık artık kapımızda değil, hayatımızın tam da ortasında. Bakanlığımızın da açıkladığı gibi kentimiz son 52 yılın en büyük kuraklığını yaşıyor.

Cenevre’de düzenlenen Birleşmiş Milletler Başkanlar formundaki ve Barselona Dünya Metropol Zirvesindeki tüm oturumlarda, en önemli gündem maddeleri İklim Değişikliği, Kuraklık, Yenilenebilir Enerji ve Konut Kriziydi. Bu sorunlar sadece ülkemizin değil, tüm dünyanın ortak mücadele alanı haline geldi.

Dünya Meteoroloji Örgütü 2050 yılında beklenen sıcaklık seviyesine 2025’te ulaştığımızı duyurdu. Yani 25 yıl sonra olması beklenen sıcaklık seviyelerini şimdiden yaşıyoruz. Bu demektir ki geleceğin tehlikesi olarak beklenen her şey artık bugünün gerçeği. Son 17 yılın yağış grafiği her şeyi açık bir şekilde gözler önüne seriyor.

Bugün yaşadığımız sıkıntı, bir günde, bir ayda ya da bir buçuk yılda ortaya çıkmadı. Şimdi herkes, ‘’Neden sular kesiliyor?’’ diye soruyor. Cevap açık: Çünkü yönetimler bilim insanlarının görüşleri doğrultusunda gerekli yatırımları yapmadı ve gerekli önlemleri almadı.

Nasıl olsa Bursa su kentidir deyip, Bursa’yı asla yaşamaması gereken susuzluk sorunuyla yüz yüze bıraktılar. İsale hatları geçtiğimiz 20 yılda tamamlanmadı. Yıllardır beklenen Çınarcık Barajı isale hattı da yapılamadı. Yapılan tüm planlar bu hattın 2023’te devreye girmesini öngörüyordu.

DSİ ve BUSKİ arasında isale hattı yapımı için farklı yıllarda yazışmalar mevcut. Örneğin 2015 yılında Çınarcık Barajı’nın mevcut içme suyu sistemine entegrasyonunu sağlayacak projenin, 2015 yılı programına alındığı DSİ 1. Bölge Müdürlüğünce BUSKİ’YE bildirilmiş. 23 Haziran 2017 tarihinde DSİ ile BUSKİ arasında Çınarcık Barajı ana isale hatları, arıtma tesisinin yapımını da içeren protokol imzalanmış, ancak daha sonra belediye yönetimince iptal edilmiştir…’’

Konuşmanın devamını gelecek hafta değerlendirmenize sunacağım.

Japonya’da uygulanan bir su tasarruf eğitimi: İlkokula devam eden çocuklara diş fırçalama eğitimi verilir. Çocuk musluğu açar, fırçasını ıslatır, musluğu kapatır. Macunu fırçaya koyar, dişlerini fırçalar. Fırçalama bitince musluğu açıp ağzını çalkalar. Bu uygulama ile her diş fırçalamada 1 litre su tasarruf edilmiş olunur…