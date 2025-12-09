Berlin Üniversitesi’nin yeni rektörü Prof. Dr. Fatma Deniz’in seçilmesi sadece bir akademik başarı değil, aynı zamanda bir milletin ilim yolculuğunda açtığı yeni bir sayfanın gururudur.

Yıllar önce bilim aşkıyla yola çıkan bir Türk akademisyenin, Avrupa’nın en köklü üniversitelerinden birinin zirvesine çıkması; emek, sabır ve inancın nasıl meyve verdiğinin en canlı örneğidir. Prof. Dr. Fatma Deniz, sadece kendi yaşam öyküsünü değil, Türkiye’den ilim dünyasına uzanan tüm gençlerin hayallerini de bir adım ileri taşımıştır.

Bugün Berlin Üniversitesi’nde atılan bu imza, aslında Türk bilim insanlarının dünyada bıraktığı etkinin ve saygınlığın bir göstergesidir. Onun başarıları, bizlere bilimin sınır tanımadığını, azimle çalışan her insanın dünyanın neresinde olursa olsun iz bırakabileceğini hatırlatıyor.

Prof. Dr. Fatma Deniz’e duyduğumuz gurur, yalnızca akademik başarısından değil, temsil ettiği değerlere sahip çıkışından, bilime duyduğu saygıdan ve insanlık adına ürettiği eserlerden geliyor. Bu başarı; ülkemiz için umut, gençlerimiz için ilham, bilim dünyası için güçlü bir mesajdır:

Gönül ister ki Prof.Dr. Fatma Denizlere , Aziz Sancarlara, Daron Acemoğluna ,Özlem Türeci ve eşi Uğur Şahinlere , Orhan Pamuklara , bilimin ve kültürün ışığında insanlığa yol açan, geleceğe umuda ışık tutan nice Türk insanına ülkemizde de daha çok fırsat verilsin..

Bir kez daha bilime, kültüre, gençliğe, insanlığa umut olan Prof. Dr. Fatma Deniz’i kutluyorum.

Ayrıca Fatma Deniz’i yetiştiren Bursa Kız Lisesi Öğretmenlerini de haklı gururlarından dolayı saygıyla tebrik ediyorum..

Saygılarımla.