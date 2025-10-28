Değerli Okurlar,

CUMHURİYET BAYRAMIMIZ KUTLU VE DAİM OLSUN.

Nasıl “her şeyin başı sağlık, o olmazsa hiçbir şeyin kıymeti ve önemi yok” deriz. İşte Cumhuriyet birey ve toplumlar için öyle bir değerdir. Bu sebeple onu muhafaza etmek ve yaşatmak çok kıymetlidir. Onu yok etmeye ve zayıflatmaya çalışanlara karşı verilen ve verilecek mücadele ise özgürlüğümüzü, vatanı ve toprakları korumakla eşdeğerdir.

Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşlarını bu eşsiz armağan için saygıyla anıyorum.

Bursa Büyükşehir Belediyesi bu sene Cumhuriyet Bayramını sayısız etkinliklerle kutluyor, bunlardan bir tanesi ise; “Cumhuriyet demek ….. demektir” boşlukları siz dolduracaksınız. Ben de katıldım.

Cumhuriyet demek ebedi özgürlük demektir.

Kimse tanımaz

Yaşanmış bir olay olduğu söylenir…

Cezaevine müfettiş gelir, müdüre: “Nazım da buradaymış, çağır da görelim nasıl biridir?“ der.



Nazım'ı odaya getirirler. Müfettiş Nazım'ı tepeden tırnağa süzer ve:



-“Demek Nazım sizsiniz”, der. Nazım'a oturması için yer göstermez. Kısa bir konuşma sonrası, gidebilirsiniz, der.



Nazım tam kapıdan çıkarken durur ve müfettişe: “Ömer Hayyam adını duydunuz mu?” diye sorar.



Müfettiş hemen atılır: “Kim duymaz Hayyam'ı”.



Nazım: “Hayyam zamanında İran hükümdarı kimdi?” diye sorar.



Müfettiş şaşırır. Nazım konuşmasını sürdürür, görüyorsunuz sanatçıyı anımsadınız ama hükümdarı anımsamadınız. Yıllar sonra beni dünya anımsayacak ama dönemin Adalet Bakanı'nı ve sizi kimse anımsamayacak, der çıkar.



Müfettiş yaptığı yanlışı anlar, Nazım'ı geri çağırır ama Nazım koğuşunun yolunu tutmuştur.

Şimdi o dönemin bürokratlarını tanıyan var mı acaba!

Yaşadığım birçok olumsuz ve haksız olay karşısında ben hep şunu söylerim “Hayat devam ediyor”. Bakalım yakın zamanda neler göreceğiz?



Saygılarımla