Değerli Okurlar,

Geçtiğimiz günlerde açıklanan analiz sonuçlarına göre; Türkler, aylık 493 dakika ile Avrupa'da mobil telefon kullanımında lider ülke olmuş. Yani çok konuşuyoruz… İşsizlik bu kadar çok olursa, insanlar ne yapsın! Konuşuyorlar işte… İSTANBUL, kullanıcı başına aylık ortalama 493 dakika mobil görüşmeyle Avrupa'da mobil telefon kullanımında lider ülke haline geldi.

Kişi başına günlük konuşma süresi 16,4 dakika.

Bu sürenin kişi başına ortalama olduğuna dikkat edin lütfen! Pasif olanları hesaba katmazsanız belki süre iki katına yaklaşır, yani günde 30 dakika! Azımsamayalım.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan elektronik haberleşme sektörünün 2025 yılı ikinci çeyrek verilerine göre, bu dönemde mobil ve sabit hatlardan toplam 81,8 milyar dakika görüşme yapılmış. Bunun 155.000 yıllık kesintisiz görüşmeye denk geldiği belirtiliyor.

Bir önceki çeyreğe göre mobil trafik %8,8, sabit trafik ise %5,8 arttı.

Mobil-mobil aramalar toplam trafiğin %95,8'ini oluşturdu.

Sabit telefon abone sayısının 8,8 milyon,

Mobil abone sayısının ise yaklaşık 96,5 milyon.

Mobil abonelerin yaklaşık %81,4'ü bireysel, %18,6'sı kurumsal.

İnternet kullanımında ise;

Geniş bant internet abone sayısının 97,4 milyon;

20,7 milyonunun sabit, 76,6 milyonunun ise mobil abone.

Geçen yılın aynı dönemine göre toplam internet abone sayısı yüzde 1,9 arttı. En yüksek büyüme yüzde 36,6 ile sabit kablosuz internet aboneliklerinde kaydedilirken, bunu yüzde 24 ile eve kadar fiber abonelikleri izledi.

Daha önceki yazılarımda da bahsetmiştim, arada mutlaka telefon detoksu uygulamalısınız; yani telefonla aranıza belirli süre mesafe koymak. Deneyin lütfen… Bu çalışma sadece konuşma süresi hakkında bilgi veriyor, telefonla meşgul olma süresinde muhtemelen dünya rekortmeni ülke olabiliriz. Ben bu sürenin yaklaşık 4-5 saat civarında olduğunu tahmin ediyorum. Yararlı amaçlarla kullansanız bile çok sağlıklı olmadığını düşünüyorum. Bu sebeple size önerim;

Çok KONUŞMAK yerine ÇOK OKUMANIZDIR.

Saygılarımla