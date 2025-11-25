Değerli Okurlar,

Aslında ülkemizde ve dünyada o kadar çok yazıp yorumlayacak var ki; günde birden fazla köşe yazısı yazmak geliyor içimden. Olan bitenlerde ne yazık ki pek iç açıcı değil. Bu hafta sizi bu kara gündemden çıkartıp belki hayaller kurmanıza sebep olabilecek, arşivimde sakladığım bir araştırmayı aktaracağım.

Geçtiğimiz yıl Coperni; NASA'nın kullandığı aerojel malzemeyle tasarladığı, %99'u havadan yapılmış yeni çantası Air Swipe Bag’i tanıttı.

Coperni, %99’u hava ve %1’i camdan oluşan yeni Air Swipe Bag’i sonbahar-kış 2024 koleksiyonu kapsamında görücüye çıkardı. Parisli moda evi, taşınabilir bir CD çalara benzeyen çantayı yaratmak için NASA’nın kullandığı ve dünyanın en hafif katı maddesi olarak nitelendirilen nanomateryal silika aerojelini kullanmış. Aerojel, “bir jelin içerisindeki sıvı bileşenin hava ile değiştirilmiş olan katı maddeleri” olarak tanımlanıyor. Duman gibi görüntü verdiği için donmuş duman, katı duman veya mavi duman diye de anılıyor. Coperni, bu çantayı Profesör Ioannis Michaloudis ile birlikte geliştirmiş.

Sadece 33 gram

Çanta ilk bakışta sisli bir görünüme; bir yerde sıkışıp kalmış bulutları andıran bir görselliğe sahip. Son derece hafif ve aynı zamanda da çok kırılgan görünüyor. Oysa çantanın malzemesi olan nanomateryal silika aerojel, son derece hassas ancak kırılgan olmayan bir nanomateryal. 1.200 santigrat dereceye kadar aşırı ısıya ve ağırlığının 4000 katı basınca dayanabildiğinden, NASA bu malzemeyi 1999 yılında Dünya’ya bir kuyruklu yıldızdan örnekler getiren ilk uzay aracı olan Stardust’ta kullanmış.

Aerojel; gözenekli, düşük yoğunluklu ve dokunulduğunda katı olarak algılanan bir malzeme. Coperni, FW24 şovu sırasında tanıtılan çantanın kullanılabilirliğiyle ilgili detayları henüz açıklamadı. Tek açıklama, 33 gram ağırlığında olması. Ayrıca videoya bakılırsa, Air Swipe Bag bir koruma çantasının içinde muhafaza ediliyor.

Yukarıda anlatılanlara bakınca; günümüzden altı yıl önce uzay aracında kullanılmış, beş yıl önce piyasaya sunulmuş. Bu süreler, konu üzerinde uzun zamandır çalışıldığını gösteriyor. Ürünü geçen sene çanta formunda sunmuşlar ancak hayalleriniz zorlarsanız farklı bir çığır açıldığını hissedersiniz.

Bu teknoloji sizin elinizde olsa neler yapmak isterdiniz? Sorusuyla baş başa bırakıyorum.

Saygılarımla