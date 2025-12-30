Değerli Okurlar,

Yaşı tutanların bildiği, daha gençlerin okuyarak öğrendiği ve çocukların ise muhtemelen gündemine hiç düşmediği konulardan birisi; Ülkemizin Avrupa Birliğine girme çalışmalarıdır. Süreci hatırlatmak gerekirse;

Türkiye, 1949 yılındaki on kurucu üyenin ardından 1950 yılında Avrupa Konseyinin ilk yeni üyelerinden biri (13. üye) olmuştur. Ülkemiz 1963 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğunun (AET) ortak üyesi oldu ve 1992'den 2011'de sona erene kadar Batı Avrupa Birliğinin ortak üyesiydi. AET içerisindeki eşyaların, sermayenin, hizmetlerin ve kişilerin serbest dolaşımına olanak tanıyan ve iç pazar olarak da anılan tam bir tek pazar oluşturuldu. Türkiye 1995 yılında AB ile bir Gümrük Birliği anlaşması imzalamış ve 1999 yılında Avrupa Devlet ve Hükûmet Başkanları Konseyinin Helsinki zirvesinde tam üyelik için resmen aday olarak tanınmıştır. AET, ekonomik politikalardan daha geniş bir alanı ele aldığını yansıtmak amacıyla Avrupa Topluluğu (AT) adını aldı. Daha sonraları Lizbon Antlaşması ile tamamen Avrupa Birliği (AB)’ne devredildi ve sona erdi.

İşte, ülkemiz sittin senedir bu birliğe girmek için uğraşır durur. Kimileri dinimizden dolayı bizi almadıklarını söyler, kimi adaletten, kimi demokrasiden dolayı. Bazıları da kokoreç yasaklanacaksa girmeyelim der 😊. Bu arada biz girene kadar topluluk muhtemelen dağılacak…

Öte yandan ülkemiz, dünyadaki farklı platformlarda ORTADOĞU ülkesi olarak tanımlanır ve biz bu grupta olmaktan ve anılmaktan genelde hoşlanmayız. Sebebi ise; bu bölge ülkelerinin Arap, eğitimi az, kavgalı, demokratik olmayan, terörle ilişkilendirilmesidir.

47 yıllık bir ODTÜ (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)’lü olarak ben ise bu bölgeye neden ve nereye göre bu adın takıldığına takılmışımdır. Tüm dünyanın Avrupa’yı merkeze aldığı haritaya göre Ortadoğu’dur burası. Ben şimdi size farklı bakacağınız bir harita sunacağım ve bu haritaya göre ORTADOĞU AMERİKA’dır.

Birçok konu gibi; NEREDE DURDUĞUNA, NEREDEN BAKTIĞINA GÖRE DEĞİŞİR HERŞEY…

Hepinize mükemmel bir yıl diliyorum.

Saygılarımla