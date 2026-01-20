Değerli Okurlar,

AŞAĞIDAKİ SATIRLARI BİRKAÇ KEZ OKUYUNUZ Kİ HAYATINIZ DEĞİŞSİN!

Bir gün geriye dönüp baktığında fark edeceksin ki;

Hayatının en güzel günlerini belki de çoktan yaşamışsın...

Ve o günlerin içindeyken bunun farkında bile değilmişsin.

Çünkü sürekli bir hikâyenin peşindeymişsin!

Eksik olanı düşünmekle meşgulmüşsün.

Mutluluğun ancak her şey yoluna girdiğinde geleceğini sanmışsın.

Oysa sen mutlu olmayı beklerken günün birinde hayatında olmayacak insanlarla kahkahalar atmışsın.

Yıllar sonra anıların önünden geçerken, içinde açıklayamayacağın bir sızı hissedeceğin mekanlarda anılar biriktirmişsin.

O anların tam ortasındasın ama onlar, geçip gittikten sonra eski güzel günlere dönüştü.

İşte kimsenin sana söylemediği gerçek bu.

Mutluluğun içindeyken onu çoğu zaman fark edemezsin.

O anlar, çok sıradan, önemsiz gibi gelir ve o yüzden bir anıya dönüşene kadar fark edemezsin.

Ama şu an hala o anların içindesin ve yaşıyorsun.

Hala sahip olduğun insanlar, anlar, fırsatlar var.

Sıradan günler, bir gün en sevdiğin günler olacak.

O halde hayatın başlamasını beklemeyi bırak.

Zaten bunu yaşıyorsun.

O zaman;

Kavgayı ağacın yaprağına yaz ki sonbahar gelsin yapraklar kurusun diye,

Öfkeyi bir bulutun üzerine yaz ki yağmur yağsın, bulut yok olsun diye,

Dostluk ve sevgiyi doğan bebeklerin yüreğine yaz, büyüsün dünyayı sarsın diye…

HERŞEYE RAĞMEN HAYAT GÜZEL, UMUTLU VE MUTLU YAŞAMAYA DEĞER…

Saygılarımla.