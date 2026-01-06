Değerli Okurlar,

Özellikle otobanlarda ve çok sıcak yaz aylarında yıllardır yapılan bir uygulama var; asfalt yüzeyinin kazınması!

“Neden?” diye uzmanına sorduğumda;

- “Aşırı sıcaklarda asfalt yumuşamışken, yüksek tonajlı araçların rampa ve virajlarda fren yapması asfalt yüzeyini adeta halı toplar gibi ondüle hale getiriyor. Bu durum zemini bozuyor, tüm araçların seyrini etkiliyor ve frenleme de zorluk çıkartıyor” cevabını almıştım.

Lastikler tasarım itibariyle bir araçta en iyi yol tutuşunu, yuvarlanma direncini, yakıt tüketimini, yağışlı havada tutunma ve fren mesafesini, akustik konfor ve plastik konforu en iyi sağlayacak şekilde tasarlanır ve üretilirler. Bu da tırtıklı değil normal asfalta göre hesaplanır. Yani asfalt bozulursa hesap tutmaz.

Lastik deseni ile kazınmış asfalt yüzeyi aradaki temas noktasını asgariye indirir ve yol tutuş, fren mesafesi, direksiyon hakimiyeti çok azalır, virajlarda ise araç kontrolünüzden çıkabilir. Bursa’da aylardır otobandan Görükle çıkışı böyledir ve yanlıştır. Aracı yolda tutmakta zorlanıyorum!

Ben ise “asfaltın kazınması, hemen ardından yeni bir asfalt dökülecekse; bu durum iki katmanın birbirine daha iyi tutunmasına yol açar ve daha uzun ömürlü olmasını sağlar” görüşündeyim.

Asfalt kazıma işlemini uygulamamak için bence yapılması gerekenler ise;

- Yolların mevsim ve teknik standartlara göre yapılması,

- Tuz ve zincire maruz kalacak bölgelerde daha nitelikli asfalt yapılması,

- Tamir ve kontrollerin zamanında ve uygun yapılması,

- Nakliyecilerin istiap haddini aşmamaları,

- Yolda kantar kontrolü ve caydırıcı cezaların sıklaştırılması ve yaygınlaştırılması gerekmektedir.

Bazılarının eksik ve yanlışları yüzünden milyonlarca araç ve sürücü risk almamalı.

Saygılarımla.