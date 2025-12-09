Değerli Okurlar,

“Batan gemi” derken üstünüze alınmayın lütfen.

Ben ABD’de önümüzdeki 5-10 sene içerisinde, ekonomik sebepler ve liderinin tutumundan kaynaklanan bir bölünme olacağını öngörüyorum. Hatta LA “ben ayrılıyorum derse” durum vahim diyenler var. Onlar da bunu gördükleri için firmalara ekonomik tehditler savurup, ülkelerin vergi oranlarını artırıp yatırımları ülkesine çekmeye çalışıyor, kısmen de başarılı oluyor. Ayrıca muhtelif ülkelere savaş tehdidinde bulunuyorlar ve hadsiz davranıyorlar…

Venezuela’yı hedef almak; kötülüğü hedef alacaksan İsrail’e bakmalısın, belki de aynaya…

Nijerya’da ne işin var?

Sudan’da ne işin var?

Suriye’de ne işin var?

Güldür Güldür’ün seri skeçlerinden birisindeki karakterin sözü geliyor aklıma; “otur evinde yaaa”.

ABD ekonomik çöküşünü ve bölünmesini önlemek için savaşlar çıkartmak istiyor.

Rusya Ukrayna barışı için önerilen planda; arabulucu olarak haraç (değerli mineraller ve daha niceleri) almak ne demek! Savaşmadan ganimet elde etmek…

BM fiilen olmayınca …

Memlekette Ekonomi

Ülkemizde kişi başına düşen milli gelirin yaklaşık 8,500 $’dan 17,000 $’a yükseldiği söyleniyor. Yani döviz bazında %100 artış olmuş!

Hemen basit bir hesap yapalım; bir ailede ortalama 2,5 kişi yaşıyor; 1 $=42,43 TL, bir yıl 12 ay.

17,000 x 42,43 x 2,5 = 1,806,000 TL/yıllık gelir.

Aylık hane başına düşen geliri bulmak için 12’ye bölelim, sonuç: 150,500 TL/ay.

Bu rakam gerçek olsaydı, ortalık güllük. gülistanlık olurdu… Ama öyle olmadığına ve ülkemizde derin bir yoksulluk olduğuna göre; halkımızın büyük bir kısmı yoksullaşırken, birileri aşırı varsıllaşıyor. Rahmeti, Süleyman Demirel söylemişti; “tencere götürür”.

Bu hesabı yapmamak, gerçeği paylaşmamak olmaz. Doğruyu, sadece doğruyu söylemeliyiz.

Yapay zekâ / AI

Yapay zekâ konusunda yakın zamanda giderek artan uygulamalar ve örneklere şahit oluyoruz. Üstelik bu konuyla ilgilenen birçok kurumun aşırı değerlenmesi ve büyümesi gözleniyor. Bu durum, firmaların haliyle çok yatırım almasıyla devam ediyor. Ancak, geçtiğimiz günlerde katıldığım bir kongrede bu konuda yapılan ekonomik analizler gösteriyor ki; BU KONUDA EKONOMİK OLARAK BİR ÇÖKÜŞ VAR. YATIRIMCILAR, AMAN DİKKAT! ÇIKIŞ YAPIN ve İZLEMEDE KALIN.

Saygılarımla