Değerli Okurlar,

Ülkemiz ve dünya gündemi o kadar yoğun ve değişken ki, haftada bir kez yazabileceğimiz köşenin gündemi için her gün birden fazla başlık belirliyor sonra da birine karar kılıyorum. Aslında bu hafta Abd’nin seçilmiş yöneticisini ve bu ülke için öngörülerimi yazacaktım. Ama bu haftaki yazımın konusunu arkadaşlarımla birlikte bir akşam yemeğinde onlarla birlikte belirledik. Onlara sordum, “Arkadaşlar, hangi konudan bahsedeyim?”, dediler ki “evde temizlik konusunu işle”, neden dedim? “çünkü evi temizleyecek kalıcı personel yok, biz temizlemek zorunda kalıyoruz”. 😊 En son salgında bu durumu yaşamıştık ve böbürlenerek dijital medyada paylaşmıştık…

Ülkemizde derin bir yoksulluk ve işsizlik artarak devam ediyor. Unvanı ne olursa olsun işten çıkarılanların ve iş arayanların sayısı giderek artıyor.

Öte yandan; sınırlı da olsa, nitelikli personel arayanlar bulmakta çok zorlanıyorlar. Bu durum ülkemizin ve şehrimizin çok bilinmeyenli denklemi olmaya devam ediyor…

Gelelim ana konumuza; ev hanımları (Ki bence birçoğu evlerini kendileri temizleyebilecek durumdalar) evlerini haftada bir de olsa temizletecek eleman bulmakta zorlanıyorlar. Evlerin alanları metrekare olarak; 150, 180, 200, 250 ve üzeri, ayrıca çok katlı olarak değişebiliyor. Eve gelenlerin, gelince ve giderken ki yorumlarından bazıları is şöyle;

- Çok katlı ev tercih etmiyorum, bir daha gelmem,

- Bu evde çok incik/boncuk var, günün yarısı toz almakla geçer, tercih etmiyorum,

- Sabah kahvemi isterim,

- Saat 15 gibi çıkarım (10’da geliyor),

- Şunu yerim, bunu yemem,

- Artık bu rakama çalışan kalmadı,

- Beni isteyen çok, seçiyorum…

Daha çok istek oluyor, hanımlar daha iyi bilir.

Temizliğin arkasından konuşulanlar;

- Sabah 10’a doğru geliyor, 15 gibi çıkıyor,

- Temizlik oldu ama her yer toz içerisinde,

- ….’lara hiç dokunmamış,

- Bana arkadaşlarımı anlatıyor (dedikodu),

- Telefona çok zaman ayırıyor,

- Güvenemiyorum…

Çok farklı yorumlar olabilir.

Sıkı durun; günlük talepleri: 2,000 / 2,750 /3,000 / 35,00 / 5,000 TL. Bu rakamları 20 ile çarpsanız; 40,000 / 55,000 / 60,000 / 70,000 / 100,000 TL/ ay. Yol, yemek dahil değil. Vergisiz, sigortasız.

Asgari ücretin 22,100 TL olduğu bir ülkede; yukarıdaki çalışma koşullarına, yorumlar ve talep edilen rakamlara rağmen insanlar temizliğe gelecek eleman bulamadıklarından şikayetçiler.

Hastalık ve ileri yaşlılık durumunuz yoksa önerilerim;

- Herkes kendi çöplüğünü temizlesin,

- Görev paylaşımı yapın,

- Evi bir günde temizlemeyin, günlerebölün,

- Aranızda anlaşın, kimseye bu paraları vermeyin,

- Birkaç aile ortaklaşa sigortalı eleman tutun ve yönetin,

- Sigortasız kimseyi çalıştırmayın (günlük mümkün),

- İşsizim diyenler, konuya makul taleple ilgi gösterin,

- İş görenler; emeğiniz kıymetli ama hakkaniyetli olun ve tamah etmeyin,

- Herkes haddini bilsin, bu zor zamanlarda kimse piyasayı yükseltmesin.

Saygılarımla