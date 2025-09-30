Değerli Okurlar,

Ülke yönetimleri kendi üreticilerini dış rakiplerden, halkını da aşırı maliyetten korumak isterler. Her ne kadar dünyada birçok konuda sınırlar kalksa da birçok ülke öncelikle kendi malını üretmeye ve kullanmaya özen gösterir. Daha biz çocukken öğretilen slogan hala kulaklarımda ve yaşam tarzımda yer almaya devam ediyor: “HERKES YERLİ MALI KULLANMALI”.

Otomobil başta olmak üzere ABD’den ithal edilen muhtelif ürünlerde daha önce koyduğumuz vergiler sıfırlanmış ya da ciddi oranda azaltılmış. Pirinç, tütün, badem, ceviz ve Antep fıstığı ithalatında ise vergilerin kaldırıldığı belirtiliyor. Çiftçimiz zaten darda ve zordayken, niçin bunu yapıyorsunuz? Milli otomobilimizi ihraç etmeye çalışacağımız, ülkemizde üretilen diğer modellerin iç ve dış satışını artırmamız gereken zor bir dönemde niçin bunu yapıyorsunuz?

ÜRETİCİMİZİ YOK ETMEK PAHASINA NİÇİN BİZ BUNU DÜNYANIN EN ZENGİN ÜLKESİNE UYGULUYORUZ?

Bir de 250-300 uçak alma konusu var! Ortalama bir uçak fiyatı 10 milyon $, 300 tanesi 30 milyar $ eder! Tabii ki dünyanın en iyilerinden olan THY bu planları yapmalı ama şimdi mi?

Ayranımız varsa içmeye uçakla gideriz her yere 😊

BM konuşmaları

Kendisini dünyanın efendisi zanneden, sürekli ben dili kullanan, birçok konuda tüm dünyayı karşısına alan, üstelik neredeyse aşağılayıcı üstenci konuşması diğerleri tarafından alkışlanan birisini 55 dakika konuşturacaksınız; öte yandan soykırımın karşısında konuşanlara 5 dakikayı çok görüp saygısızlık edeceksiniz. Her fırsatta söylüyor ve yazıyorum, BM kendisini lağvetmelidir.

Dünya bu bencil ve şakşakçı liderlerle kötüye gider. Bu itibarla ülke halkları; kendilerini refaha ve mutluluğa götürmesini bekledikleri yöneticilerini ve liderlerini seçerken özen göstermeliler.

Unutmayın! MUTLULUK VARILACAK YER DEĞİL, YOLCULUĞUN KENDİSİDİR; bu yolda kimlerle yürüyeceğinize dikkat ediniz.

Saygılarımla