Değerli Okurlar,

Geçtiğimiz yıllarda İstanbul’da araçla seyir halindeyken, aniden yanımdan geçen sayısız motor ve moto kurye sebebiyle çok ürkmüşlüğüm vardır. Bu sene yoğunluğu aynı olmasada benzer duyguları ve gözlemleri Bursa’da da yaşamaya başladım ve şehir içinde motor kazalarının artacağı öngörüsüyle yazı yazmak istedim. Araştırmalarım beni ne yazık ki haklı çıkarttı, mevcut durum değişmezse Bursa’da motor kazalarında artış bekliyorum.

Türkiye’de motosiklet kullanımı hızla yaygınlaşıyor. 2025 Ocak ayı itibarıyla trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı 6 milyon 287 bin 139’a ulaşarak toplam araçların %20’sini oluşturdu. Hatta; Muğla, Mardin, Batman, Siirt ve Bitlis’te motosiklet sayısı otomobilleri geçti.

Motor sayısının artış nedenleri genelde;

- e-siparişler ve teslimatlar,

- Trafik yoğun şehirlerde ulaşım tercihi,

- Araç alacak para yok, motor alalım,

- Tutku ve adrenalin…

Trafik Şube Müdürlüğü’nün raporuna göre, Ocak 2025’te Türkiye genelinde toplam 32 bin 388 trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 6 bin 901’ini (%21) motosiklet kazaları oluşturdu. 2024 yılında ise yaşanan 444 bin 881 trafik kazasının 94 bin 95’inin (%21) motosiklet kazası olduğu kayıtlara geçti. Bu veriler, motosiklet kazalarının trafikte önemli bir yer tuttuğunu gösteriyor. Şehir içi kazalarda ise motosikletlerin karıştığı kaza oranı %52,3.

Benim özellikle üzerinde durmak istediğim ise moto kuryeler; ÇÜNKÜ ACELELERİ VAR!

Türkiye'de 2024 ‘de kayıtlı çalışan moto kurye sayısı 200 bin civarındadır. Buna sigortasız ya da kısmi zamanlı çalışan kurye sayısı da eklendiğinde ise bu sayı 1 milyonun üzerine çıkmaktadır. Muhtemelen bugün daha çok.

Moto kuryeler, genellikle yüksek hızları ve manevra kabiliyetleri sayesinde günde 100 ila 150 paket arasında dağıtım yapabilirler. Bu kuryeler, trafik yoğunluğunu daha iyi yönetebilme imkanına sahip oldukları için, teslimat sürelerini kısaltabilirler. Ancak; teslimatlardaki zaman hedefi ve baskısı, hava koşulları ve trafik durumu moto kuryelerin günlük dağıtım sayısını etkileyen önemli faktörlerdir. Bu nedenle, moto kuryelerin performansı, genel şartlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

2024 yılında hayatını kaybeden moto kurye sayısı 63. KURYELERIN ÖLÜMLERİ KÜRESEL BİR SORUNDUR.

Moto kuryelik mesleği;

- “Çok Tehlikeli Meslekler” sınıfına dahil edilmeli,

- kuryelerin çalışma koşulları denetlenmeli,

- mesleki yeterlilik ve güvenli sürüş belgesi olmayan kuryeler çalıştırılmamalı,

- 12-14 saat gibi uzun çalışma saatleri olmamalı,

- çocuk yaşta çalıştırılmamalı,

- kayıt dışı çalıştırılmamalıdır,

- yolların ve trafik akışında, ışık ve levhalarda bu verilere göre yeniden düzenlenmeli,

- diğer araç sürücüleri özen göstermeli,

- “katil bariyer” diye adlandırılan bariyerle “Motorcu Dostu Bariyerlere” dönüştürülmelidir,

- Fransa, Arjantin, Malezya gibi ülkelerdeki özel uygulamalardan esinlenmelidir.

Öte yandan tüm motor sürücüleri;

- Trafik ve hız kurallarına mutlak uymalılar,

- Mesafe ne olursa olsun tam teçhizatlı olmalılar,

- Vücutlarının kaporta olduğunu unutmamalılar,

- Duran, ağır akan ve akıcı trafikte riskli ve akrobatik sürüş yapmamalılar,

- Kornalarını kullanmalılar,

- Acele etmemeliler; sağlık yoksa para ne işe yarar!

- Organize olup taleplerinde tek ses olmalılar,

- SAĞLIKLI OLMANIN EN BÜYÜK ZENGİNLİK OLDUĞUNU HERKES BİLMELİ.

Velhasıl, bu süreci iyi yönetmeliyiz.

Ayrıca belirtmeliyim ki; kısa bir süre önce BÜYÜK BURSA YANGININDA herkesin yardımına koşan MOTO KURYELERDİ, ONLAR HEPİMİZİN KAHRAMANI OLDULAR…

Saygılarımla.