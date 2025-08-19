Değerli Okurlar,

“Liyakat önemlidir, diploma önemli, için doldurmak ve hakkını vermek daha da önemlidir.”

Geçtiğimiz haftaki yazımı yukarıdaki cümleyle tamamlamıştım. Bu hafta diploma konusundan devam edeyim… Bir ülke yöneticimizin diplomasının varlığı yıllarca tartışıldı, Ona rakip olan adayın diploması ise uygunsuz geçiş sebebiyle iptal edildi yanında benzer geçiş yapanların diplomaları da iptal oldu (aralarında Dekan bile var!)…

Geçtiğimiz günlerde ise merkezinde bazı akademisyenlerin olduğu SAHTE DİPLOMA konusu patlak verdi ve hala konuşuluyor ve ülke yönetimi diyor ki; biz bu konuda tam bir yıl önce düğmeye bastık! Soruyorum; MÜDAHALE ETMEK İÇİN NEYİ BEKLEDİNİZ?

Sahtecilik sadece diplomada olsa; ehliyet, vatandaşlık, tapu, içki, gıda, milliyetçilik, özgürlük, demokrasi, bu liste uzayıp gidiyor. Sanki dünyanın çivisi çıkmış…

Bunun adı ÇÜRÜME’dir, TOPLUMUN ÇÜRÜMESİ… Verenin de, alanın da, sayanın da!

Ben size daha vahim bir yorumumla yazımı sonlandırmak istiyorum.

EĞER SAHTE DİPLOMA BİR İHBARLA ORTAYA ÇIKIYOR DAHA ÖNCESİNDE, O KİŞİLERİN SİSTEM İÇERİSİNDEKİ FAALİYETLERİNDEN ANLAŞILMIYORSA;

Yani sahteler hayatın içerisinde fark edilmiyorlarsa…

ASIL “MIŞ” GİBİ OLAN TÜM EĞİTİM ve UYGULAMALAR BÜTÜNÜDÜR.

“hoçça ğalın, ğidiyom ben”

Saygılarımla.