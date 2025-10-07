Değerli Okurlar,

Başlığa bakıp, balıkçılığı tarımsal faaliyetlerle karıştırdığımı sanmayın. İlkokulda coğrafya dersinde; Van ve Tuz göllerinin ülkemizin iki büyük gölü olduğu ve ayrıca göller bölgesinin de olduğu anlatıldı, öğretildi. İşte bu göller bölgesinin büyük göllerinin başında; Eğirdir, Beyşehir ve Akşehir gölleri gelirdi ama irili ufaklı daha birçok göl vardı.

Beyşehir 663 km2, Eğirdir 468 km2, Akşehir 353 km2, Burdur 250 km2, son zamanlarda popüler olan Salda ise 44 km2.

Göller bölgesi.

Akşehir gölü 2008 yılında tamamen kurudu.

Beyşehir gölü neredeyse kurudu.

Eğirdir Gölünde 10 yılda su derinliği 16 metreden 4

metreye düştü, yüzeyi 84 kilometrekare azaldı.

Gelelim başlığa; İznik gölü 297 km2 ve sular giderek çekiliyor. Suların 150- 200 metreye kadar çekildiği söyleniyor. Geçtiğimiz yıllarda dalgıçların desteğiyle keşfedilip incelenen bazilika ise yürüyerek geziliyor.

Kuruyan Akşehir gölü 353 km2 idi, İznik ise 297 km2 ve kurumaya devam ediyor.

İklimleri bu hızda değiştirmeye devam edersek, göle gelen sulara müdahale edersek, gölün suyunu hoyratça kullanırsak ve gölün sularını çok büyük ölçekli sanayi kuruluşları hortumlamaya devam ederse; yakın zamanda İznik gölü bir tarım alanı haline gelecek.

Her zaman olduğu gibi; İNSAN EKTİĞİNİ BİÇER…

Saygılarımla.