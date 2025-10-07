Bu yazıya başlamadan önce aklıma bir çok fıkra gelmişti.

Hani, iki kardeş varmış, bunlar çok ama çok yaramazlarmış. Herkes illallah demiş ama kimse bunlarla başa çıkamıyormuş. Derken bir gün bir papaz veya imamla karşılaşmışlar, yapılan konuşmada büyük kardeş o kadar korkmuş ki, küçük kardeşini de alarak, evin en karanlık odasında konuşmaya başlamışlar ve bundan sonra hiç ama hiç yaramazlık yapmamak gerektiğine karar vermişler.

Dünyamızda her gün kurallar biraz daha sıkı oluyor ve hele yapay zeka ve elektronik konusundaki gelişmeler sonucu hiç kimse yasadışı bir işlem yapamayacak gibi görünüyor. Ülkemizdeki Masak (Mali Suçları Araştırma Başkanlığı) en son olarak bir şüpheli işlem bildirim rehberi yayınlamıştır. Rehber öyle detaylı ki, hile yoluna sapanlar, bunu yaptığına hakikaten pişman olacaklardır.

Tabii, şüpheli işler yapanlar, yasaya uymayanlar, gerekli bilgileri vermeyenler bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de artık yanlış işler yapamayacaklar, hele MASAK rehberlerini okuyan daha da dikkatli olacaklardır. Yani MASAK=YASAK

20-30 sayfa arası olan MASAK Şüpheli işlem bildirimi rehberinin 1.0 no.lu ilk bildirimini burada uzun uzun anlatmayacağız. Kısaca bir takım bilgiler vereceğiz, ama artık bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de kayıt dışı veya şüpheli işlem yapanlar çok kısa zamanda yakalanacaklar ve cezalarını çekeceklerdir.

Bu rehber, bir işverene bağlı olmaksızın çalışan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler için şüpheli işlemlerin bildirimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. Şüpheli işlem bildirimlerinin nasıl yapılacağına dair esas ve usuller açıklanmıştır.

1. Şüpheli işlemler elektronik ortamda gönderilecektir. Rehberde bu konu uzun uzun anlatılmıştır. Bildirimler 16.06.2025 tarihinden itibaren bu bildirim rehberinde belirtilen usul ve esaslara uyularak gönderilecektir.

2. Elektronik ortamda gönderim mümkün olmadığı takdirde yani zorunlu hallerde şüpheli işlem bildirimleri kağıt ortamında hazırlanarak Başkanlığa iletilecektir.

3. Bildirimler (https://onlineişlemler.masak.gov,tr) adresine yapılacaktır. Yükümlüler önce bir defaya mahsus olmak üzere kullanıcı kaydı olupturup sistemi kullanacaklardır.

4. Şüpheli işlem bildirim formunda

a. Formu düzenleyen yükümlü bilgileri

b. Bildirime ilişkin bilgiler

c. Şüpheli işlem ile ilgili gerçek kişi bilgileri

d. Şüpheli işlem ile ilgili Tüzel / diğer kişilere ait bilgiler

e. Şüpheli işlem bilgileri

f. Şüphe kategorisi

g. Açıklama

5. Şüpheli işlem tipleri

a. Müşteri profiline ilişkin tipler

b. SM SMMM YMM sektörüne özgü tipler

c. Terör örgütleri ile bağlantısından şüphelenilen kişiler veya riskli ülkelerle gerçekleştirilen işlemler

d. Kar amacı gütmeyen kuruluşlara ilişkin tipler

e. Kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanına ilişkin tipler

Şeklinde düzenlenmiş bir rehber ortaya çıkmıştır.

Yazımızda belirtilen işlemlerin nasıl düzenlenip bildirileceği uzun uzun anlatılmıştır. Meslektaşların söz konusu ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM REHBERİ’ni çok dikkatle okumaları, bu rehberi bence yanlarında taşımaları gerekir.

İşin şakaya gelir tarafı yoktur.

Ama ben MASAK = YASAK diyerek yazımı bitiriyorum.