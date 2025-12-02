Bugün muhasebe maliye veya ticaret konusundan bambaşka bir konuyu yazacağım. Zaten sevgili okurlar, başlıktan da anlamışsınızdır.

Türkiye, maalesef su zengini değil, su fakiri bir ülkedir. Su fakirliği artarak devam edeceğe benziyor. O zaman ülke ve ülkenin evlatları olarak bize düşen bir görev vardır. Su fakirliğinden çıkmak.

Çöller ülkesi, Suudi Arabistan su sıkıntısı çekmiyor ama Türkiye su sıkıntısı çekiyor. Olacak şey değil bu. Geçmişte, Türk imparatorluğu sırasında yani Osmanlı imparatorluğu ne yapmış? Denizden su arıtma tesislerini (dini hassasiyetleri de göz önüne alarak ) ilk önce Arabistana yapmış.

Modern deniz suyu arıtma tesislerinin öncüsü olan bu tesis Türkler tarafından 1894 yılında yapılmış olup, onlarca yıl Cidde'ye mütevazı miktarda içme suyu sağlamıştır. Bu tesis 1940'lara kadar faaliyette kalmış, Fatıma vadisinden getirilen su Cidde'ye ulaştığında sökülerek kaldırılmıştır.

Ecdadımız bir asırdan önce su sıkıntısını ve dini hassasiyetleri gözönüne alarak deniz suyu arıtma tesisi yapmış ve su sıkıntısını yok etmiştir. Şimdi yani 2025 yılında Arabistan yarım adasına baktığımızda ne görüyoruz. Özellikle, Birleşik Arap Emirlikleri bu konuda çok ilerlemiş durumda. Gittiğinizde çölün yemyeşil hale getirildiğini görüyorsunuz. Yüz kilometreden daha içeride bile denizden elde edilen su ile damla sulama ile, yani en modern usullerle su elde edip bol bol kullanıyorlar.

Biz, nüfusumuz 20-30 milyon arasında iken su zengini olan bir ülke idik. Ama bugün nüfusu 100 milyona doğru giden bir ülkeyiz ve maalesef su zenginliğini kaybettik.

O zaman ne yapmalıyız?

Milli gelir dağılımında nasıl ki başarısız bir ülkeyiz, su dağılımında da aynı durumdayız. Karadeniz ve Doğu Anadolu su zengini fakat bu zenginliğe karşılık İç Anadolu, Marmara, Ege su fakiri hale geldi. Öyle ise ecdadımızın yaptığı çözümü yapacağımız gibi bir başka çözüm daha var.

Su boru hattı.

Bu konuda bir takım çalışmalar ve çözümler var diye biliyorum. Mesela Istranca ormanlarından İstanbul Barajlarına getirilen su kullanılıyor. Yine Sapancadan İstanbula su getiriliyor.

Öyle ise Karadeniz dağları ve ormanlarından, Doğu Anadoludan da su boru hatları ile Batıya su getirilebilir. İlaveten de deniz suyunun arıtılması yapılarak kullanılabilir.

Bugün, uydu yapmaya çalışan mühendislerimiz su konusunu da halledebilir zannediyorum.

İnşallah su yoksunluğunu hallederiz diyorum.