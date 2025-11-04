Kurgan sistemi, ülkemizde vergi denetiminde yapay zeka destekli, risk bazlı yaklaşımı ve incelemeyi hedef alan bir düzenlemedir. 1 Ekim 2025 tarihinden itibaren ciddi olarak uygulanacaktır. Peki, nelerle karşılaşacağız bu Kurgan denen sistemle?

Bir önceki yazımızda özellikle eksik ayaklı bir düzenleme ve yasa olursa sonuç elde edilemeyecektir diyerek Kurgan sistemini kısaca açıklamaya çalışmıştık. Yapılan yasa düzenlemeleri, hiçbir eksiklik bırakmayacak şekilde düzenlenmeye çalışılmıştır.

Tabii bize göre bütün vergi yasalarının eksik ayağı, nereden buldun yasasının çıkmamış olmasıdır. Ama, gerek Kurgan düzenlemesi ve gerekse MASAK düzenlemeleri yasadaki eksikliğin en kısa zamanda ele alınarak yasalardaki eksikliğin ortadan kaldırılabileceği ümidini bana vermektedir. İnşallah düzenlemeler tamamlanır diyorum.

Bu arada Türmob’un kurgan konusundaki yol haritasını, VDK nın KABUK İSİMLİ ÇALIŞMASINI, Türmob Anadolu odaları seminerini, Vergi incelemelerinde yeni dönem isimli bir sunumu, VDK başkanı Sayın Muhsin Atçı ve Başkan Yardımcısı Sayın Erhan Selim’in İstanbul YMMO başkanı A. Müfit Erkarakaş moderatörlüğündeki sunumlarını, hiç nefes almadan diyebileceğim şekilde 4 saat izledim.

Görüyorum ki, bu defa yapılan çalışmalar çok ciddi ve her türlü şartlar göz önüne alınarak yapılmaktadır.

İnşallah bu defa sistem oturacak ve yanlış veya eksik incelemeler yapılmayacak, mahkemelerde davalar kaybedilmeyecektir.

Öyle ise

1.İş adamları, işletme sahipleri çıkan bu yasaları lütfen ciddiye alın

2.Ticaret ve sanayi alemi, eğer varsa sahte veya muhteviyatı itibarı ile

Yanıltıcı belge kullanımı, düzenlemesi gibi yanlışlardan vazgeçin

3.Böyle olduğu takdirde İNŞALLAH ileride Türkiyemizde dolaylı vergiler

%70-80’lerde olmayacak, modern dünyada, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi

%30’lar seviyesine inecektir. Yaşımız ilerlemiş olmasına rağmen o günleri inşallah biz de görürüz.

4.Vergi denetim kurullarındaki müfettişlerin de yetkilerinin dışına çıkmadan

İncelemelerini tamamlamalarını bekleriz.

5.Meslek mensupları yani SMMM ve YMM ler lütfen müşterilerinizi, mükelleflerinizi ikaz edin, bu çalışma başarıya ulaşırsa, bütün ticaret ve sanayi alemi saçma sapan işlerle uğraşmayacaktır. Mali tabloları düzgün çıkacak ve karar alma süreçleri de hem doğru olacak, hem de boşuna vakit kaybetmeyeceklerdir.

Ne diyelim?

İnşallah ülkemiz için hayırlı olur.