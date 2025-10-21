Ülkemizin ve maliyenin en büyük derdi nedir diye sorsam? Verilecek cevap ticarette sahte belge düzenleme ve kullanmadır diye alacağım cevap en az %90 oranındadır. İşte bu derdi yok edebilmek için gerek hükümetler ve gerekse Maliye Bakanlığı yıllardır uğraşmaktadır. Ancak bu sahtekarlıklar yıllardır bir türlü önlenememektedir. Neden acaba? Çünkü yasalar torbalarda yayınlanırken bir şeyler eksik olmaktadır. Bu eksiklikler devam ettikçe de ülkenin bu derdi kolay kolay önlenemeyecektir.

Hani meşhur AH ŞU SARI İNEK sözü gibi, 1989 – 1990 yıllarında NEREDEN BULDUN YASASI bir türlü çıkmadığı için maliyenin, muhasebenin ve incelemelerin bir bacağı eksiktir. Bu eksik bacak sebebiyle yapılacak her türlü inceleme sonunda mahkemeler tarafından geri döndürülecektir. Bunu hemen yazıyor ve söylüyorum.

Siz tedbirleri eksik, yasaları da ülkemizin gerçekleri yerine OECD ve GELİŞMİŞ ÜLKELER BÖYLE yapıyor diye eksik ayaklı yasalar yaparsanız sonuç elde edemezsiniz diyerek biraz kurgan sistemini irdeleyelim.

KURGAN, Türkiye’de vergi denetiminde yapay zekâ destekli, risk bazlı yaklaşımı ve incelemeyi hedef alan bir düzenlemedir. 1 Ekim 2025 sonrası dönemde belgelerin doğru veya yanlış olduğu esas alınacak ve tedarikçilerden alınan mallar mevcut kayıt düzenine göre kayıt edilecektir.

Sahte Belge ile Mücadele Stratejisi olarak 1 Ekim 2025 tarihinin yeni bir dönem başlamıştır. Bu konu önce Sayın Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet ŞİMŞEK’in demeci ile kamuoyu tarafından öğrenilmiştir. Kamuoyunda tartışmalar devam ederken 1 Ekim 2025 tarihi Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının sahte belge ile mücadelede, denetim algı ve pratiğinin değiştiği önemli bir dönüm noktası olacağı açıklanmıştır. Konunun tarafı ve paydaşı olarak görülen tüm kişiler nezdinde konunun anlaşılabilir kılınması adına bilgilendirme çalışmaları yürütülmekte olup işbu politika ve stratejisi belgesi de bundan sonraki sürece ışık tutması ve mükelleflere ve meslek mensuplarına rehberlik etmesi adına hazırlanmıştır.

Bu arada bugüne kadar bulduğumuz Kurgan veya Balbal hakkında da bilgi vermeyi bir görev saydım.

Balbal (Kırgızca: балбал, [bɑɫbɑɫ]), (Tıva Türkçesi: Кижи-көжээ / Kiji köjee), Eski Türklerde kişinin anılması için mezarının veya bazı kurganların etrafına dikilen mezar taşına verilen isimdir ve kişinin yaşarken öldürdüğü kişileri sembol eder. Kurganların başında fazla balbal varsa o kişi o kadar kahramandır.

Ama burada karşımıza gelen KURGAN ülkeyi mali bakımdan karşılaştığı zorluklardan kurtarmayı esas almaktadır.

Eğer kurgan sistemi şimdiye kadar olduğu gibi eksik ayakla çıkarsa, istenen sonucu veremeyecektir. Öyle ise sistemi özellikle yasal açıdan çok ciddi olarak desteklemek gerekir. Yoksa bütün bu çalışmaların faydası olmayacaktır.

Muhasebe ve denetim camiasını zora sokacak bir uygulama yanlış olur. Devletin ve maliye teşkilatının en büyük yardımcısı muhasebe camiasıdır. Öyle ise yasalar, uygulamacı kişileri zora sokacak, yasal olarak sorumlu tutacak şekilde olmamalıdır.

Şimdilik yazımı burada kesiyorum. İnşallah uygulama iyi olacaktır. Bu arada bir şey hatırladım onu da burada paylaşmak isterim.

Bir tarihte ……tatbikatı diye bir cümle kurmuştum. Bir maliyeci dostum, bu ne biçim ifade, tatbikat askeri bir terimdir ve savaşa mı gidiyoruz demişti. Bana göre Maliye ile ilgili yasa, tatbikat ve uygulamalar bugün için savaşta olmaktan beterdir.