Yine 3 yıllık bir süre geldi. Türkiye Cumhuriyetinin ekonomik geçmişine baktığımızda bir zamanlar Devlet Planlama Teşkilatı olduğunu, 5 yıllık planlar yapıldığını, Türkiye’nin planlı bir ekonomi olduğunu hatırlamış oluyoruz. Neden mi? Çünkü 2026-2028 Orta vadeli program yayımlandı.

Bu Orta vadeli programda Onikinci Kalkınma planı (2024-2028 ) dikkate alınarak makroekonomik ve finansal istikrarın güçlendirilmesi, mali disiplinin korunması ve orta vadede enflasyonun tek haneye düşürülerek fiyat istikrarının sağlanması, üretkenliğin artırılması, ar-ge ve yenilikçilik kapasitesinin geliştirilmesi, yeşil ve dijital ekonomiye geçiş sürecinde teknolojik dönüşümün hızlandırılması, beşeri sermayenin güçlendirilmesi, işgücü piyasasının daha etkin hale getirilmesi, iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi ve ÖZELLİKLE kayıt dışılığın azaltılması yoluyla sürdürlebilir büyümeyi hedeflemektedir.

07.Eylül.2025 tarih ve 33010 mükerrer sayılı Resmi Gazetede Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Bakanlığınca hazırlanan 2026-2028 yıllarını kapsayan orta vadeli program yayınlanmıştır.

Sözünü ettiğimiz 2026-2028 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program’da küresel, bölgesel ve ulusal düzeyde ortaya çıkan gelişmeler ışığında, temel makroekonomik çerçeve güncellenerek, önümüzdeki üç yıllık dönemde hayata geçirilecek öncelikli dönüşüm adımları ve takvimi ortaya konulmaktadır.

DÜNYA EKNOMİSİ VE GELİŞMELER:

Dünyadaki önemli olaylar ve bilhassa ABD seçimleri dünya ekonomisini belirleyici olmuştur. Böylece özellikle büyüme, enflasyon dinamikleri gözönüne alınarak faizlerde indirim başlamıştır. Ancak küresel büyüme ivmesi baskılanmış ancak önden yüklemeli ticaret ve yatırım faaliyetleri bu dönemde büyümeyi desteklemiştir. 2025 yılının ilk yarısında gelişmekte olan ülkelere yönelik sermaye akımları canlanmıştır. Yine de ABD nin ticaret politikaları belirsizlikleri artırmış, küresel büyüme ve ticaret üzerindeki riskler varlığını korumuştur. Sonuçta 2025 yılı dünya büyümesi %3, 2026 yılı ise %3,1 olarak beklenmektedir.

MAKROEKONOMİK HEDEFLER VE POLİTİKALAR

1.Büyüme: Program döneminde dezenflasyon süreciyle uyum gözetilerek potansiyel seviyesinin üzerine çıkmayacak bir yaklaşımla sürdürülecektir. 2026 yılında %3,8, 2027 yılında %4,3 ve 2028 yılında %5 lik bir büyüme hedeflenmiştir. Bu dönemde yeşil dönüşüm olmazsa olmaz, olarak takip edilecektir ve yeşil dönüşüm esaslarına uyulacaktır.

2, İstihdam:İşsizlik oranı 2028 yılında %7,8 e düşürülecektir. Yeni nesil çalışma biçimleri uygulanacaktır.

3.Fiyat istikrarı : Dezenflasyon süreci dikkatle uygulanacak ve 2026 yılı için %16, 2027 yılı için %9, 2028 yılı için %8 TÜFE artışı hedeflenmektedir.

4, Ödemeler Dengesi : Küresel ticaret ve ülkemizin durumu da dikkate alınarak uygulanacak tedbirler sonucu GSYH’ya göre cari açık 2026 yılı için (-1,3), 2027 yılı için (-1,2) ve 2028 yılı için (-%1,0) olarak hedeflenmiştir.

5.Finansal İstikrar: Finansal sistemde tasarrufların artırılması, finansal okuryazarlığın yaygınlaştırılması, kaynak dağılımında etkinliğin sağlanması, sürdürülebilir finansın ve finansal teknolojilerin geliştirilmesi ve sermaye piyasalarının derinleştirilmesiyle finansmana erişimin kolaylaştırılması suretiyle finansal istikrarın desteklenmesi amaçlanmaktadır.

.

6.Kamu Maliyesi : Program döneminde, bütçe disiplininin güçlendirilmesine yönelik adımlar kararlılıkla atılmaya devam edilecek, kamu maliyesinin makroekonomik istikrarı destekleyici rolü artırılacaktır. Maliye ve gelirler politikaları, para politikasıyla eşgüdüm içinde uygulanarak ekonomik dengelenme sürecine katkı sağlayacaktır. Merkezi yönetim bütçe açığı GSYH’ya göre 2026 yılında%3,5, 2027 yılında %3,1, 2028 yılında %2,8 olarak hedeflenmiştir.

7.Yatırım Ortamı: Kamu politika ve düzenlemeleri öngörülebilir, kurala dayalı, şeffaf ve kolaylaştırıcı şekilde yürütülerek ekonomik aktörlerin güveninin artırılması, iş ve yatırım süreçlerinin iyileştirilmesi ve nitelikli doğrudan yabancı yatırımların ülkeye çekilmesi yoluyla büyüme ve istihdam desteklenecektir.

8. Merkezi Yönetim Bütçesi Ödenek Teklif Tavanları ve Bütçe Sürecine İlişkin Hususlar: İyice incelenerek, hazırlanarak uygulanacaktır.

SONUÇ:

Yazımızda çok kısa bir özetini sunduğumuz 74 sahifelik 2026-2028 yılını kapsayan Orta Vadeli Programın yayımlandığı resmi gazetede bir çok ayrıntılar bulunmaktadır. Okuyucuların bu programı dikkatle incelemelerini tavsiye etmekteyiz.

Özellikle benim yaşımdakiler, 1960’lı yıllardan beri bu şekildeki programları inceleyerek çalışmışlardır. Bu programlara uyum sağlayanlar, devletle birlikte çalıştıkları işler ve sektörlerde de gerekli tedbirleri almış ve bir şekilde başarılı olmuşlardır.

Meslektaşlara, iş insanlarına 2026-2028 Orta vadeli programını incelemelerini ve bu programa göre tedbirler almalarını tavsiye ediyorum. Alacakları tedbirler dezenflasyon sürecine karşı mücadelelerini kolaylaştıracaktır. Kendilerine başarılar diliyorum.